FOCUS-Fashion: Schmuckstücke

Marchon Longchamp | Mod LO2703 | col 001 | 56-16

Breite Bügel, tiefes Schwarz und eine glossige Oberfläche: Diese Acetatbrille mit Ihrem auffälligen Bügeldecor ist ein Statement!

Brillenfassungen und Sonnenbrillen sitzen da, wo es am meisten Aufmerksamkeit erregt: Mitten im Gesicht. Was liegt da näher als die Brille neben ihrer Funktion auch als Schmuck anzusehen? Viele Designer konzipieren eine Brillenfassung genau unter diesem Aspekt. Sei es Dekor oder edles Material, manchmal auch ein schillernder Name oder ein berühmtes Logo. Es schmückt, was gefällt. Und die Trägerin entscheidet, was auf den Nasenrücken kommt. Hier kommt pünktlich zur Weihnachtszeit eine kleine Auswahl von edlen und feinen Brillenfassungen, die mehr sind als reine Korrektionsmittel.