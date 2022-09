Fielmann: 50 Jahre Augenoptik

Günther Fielmann hat das Unternehmen 1972 gegründet. Bild: Fielmann

Jubiläumswoche zum runden Geburtstag

Heute vor 50 Jahren, am 21. September 1972, eröffnete Günther Fielmann sein erstes Augenoptik-Fachgeschäft in Cuxhaven. Mit einer Jubiläumswoche und Aktionen feiert das Unternehmen nun den runden Geburtstag. So verschenkt Fielmann in der Zeit vom 19. bis 24. September jede 50. Brillenfassung in den Niederlassungen oder auf fielmann.de/50-jahre. Wer seinen Auftrag in der Niederlassung direkt um eine zweite Brille ergänzt, erhält auf die günstigere von beiden außerdem 50% Rabatt. Daneben gibt es ein großes Gewinnspiel mit 300.000 Preisen.

Limitierte Jubiläumskollektion

Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums hat Fielmann eine exklusive Jubiläumskollektion entworfen: Mit ausdrucksstarken Formen in Verlauf- und Statement-Farben wird das Design der 70er-Jahre zeitgemäß in 18 Brillen interpretiert, die eine Hommage an die Gründungstage des Unternehmens sein sollen. Das spiegelt sich auch in ihren Namen wider: Oliver, Frank, Claudia und Peter gehörten damals in Deutschland zu den beliebtesten Vornamen. Inspiration für die Designs lieferte das unternehmenseigene Archiv. Die Materialien stammen wie damals zu 100% aus Italien, die Fassungen sind von Hand gefertigt und mit dem Jubiläumslogo geprägt.