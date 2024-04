Eine Brille schlängelt sich um den Wiener Stephansdom und die Zuschauer in der inszenierten Sequenz fragen sich: „Ist das möglich?“. Bild: Gloryfy Unbreakable

CGI-Illusion mit unzerbrechlicher Brille geht viral auf Social Media

Mit einer Mixed-Reality-Inszenierung konnte Gloryfy Unbreakable in den letzten Tagen vermehrt Aufmerksamkeit für sich verbuchen. In einem Video wickelt sich eine unzerbrechliche Brille des Tiroler Brillenherstellers wie ein DNA-Strang um den 136 Meter hohen Südturm des Wiener Stephansdom.

Was bisher meistens nur aus Hollywood-Filmen bekannt war, hält seit einer Weile Einzug in Social-Media-Werbekampagnen und Content-Kreation und auch das österreichische Brillenlabel mit Sitz und eigener Produktion im Tiroler Zillertal nimmt die Werbeform in den Marketingmix auf. Denn möglich gemacht wurde das rund 10 Sekunden lange Video, das bereits von knapp einer Million Menschen auf Instagram und TikTok gesehen wurde, durch die Verschmelzung von echtem Filmmaterial mit computergenerierten Bildern (CGI).

Gloryfy-Geschäftsführer Christoph Egger: „Als unabhängiger, inhabergeführter Brillenhersteller in einem von Konzernen regierten Markt sind wir auf kreative Wege der Kommunikation angewiesen. Diese neue Art der Werbung spielt uns absolut in die Hände: Es braucht nur eine großartige Idee und leidenschaftliche Umsetzer, dann kann man Unglaubliches schaffen. Bilder, die fesseln und überraschen.“

Weitere Wahrzeichen könnten folgen

„Unsere Sonnenbrillen sind die progressivsten Produkte, die es am globalen Markt gibt, deshalb lieben wir es auch in Sachen Marketing neue Wege einzuschlagen und mit den Möglichkeiten der Technologie zu spielen, Spaß zu haben und zu unterhalten. Gemeinsam mit einem sehr talentierten Wiener 3D-Künstler haben wir dem Stephansdom ein spektakuläres neues Gewand verpasst. Und wer weiß: Vielleicht tauchen unsere Brillen in Zukunft an weiteren Wahrzeichen auf“, so Gloryfy-Marketingleiter Claudio Blassnig.

Hier gibt es das Video auf Instagram zu sehen: www.instagram.com/reel/C5jACS1CV-F/