Hecht: Beteiligungsgesellschaft wird neuer Eigentümer

Novum Capital übernimmt Mehrheitsanteile an deutschem Kontaktlinsenhersteller

Die seit 46 Jahren inhabergeführte Hecht Contactlinsen GmbH aus Au bei Freiburg hat einen achtmonatigen Prozess abgeschlossen: Künftig gehört der deutsche Hersteller von maßgefertigten, formstabilen und weichen Kontaktlinsen mehrheitlich zu Novum Capital, einem inhabergeführten Beteiligungsunternehmen aus Frankfurt am Main. Den Eigentümerwechsel bezeichnet Hecht als „wichtige Voraussetzung für Kontinuität, Lieferfähigkeit, Innovation und Wachstum auch über den Generationswechsel hinaus“.

Muckenhirn bleibt Geschäftsführer

Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Stefan Muckenhirn (57) behält einen Minderheitsanteil am 1978 von seinem Vater gegründeten Unternehmen – und bleibt Geschäftsführer. Bernhard Steiert (58), Sohn eines frühen Hecht-Gesellschafters sowie ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter, scheidet als Geschäftsführer aus. Stefan Muckenhirn sagt dazu: „Bernhard Steiert hat als kaufmännischer Leiter mit seiner außergewöhnlichen Managementkompetenz und seiner tiefgehenden Branchenerfahrung den großen Erfolg der Hecht Contactlinsen GmbH über viele Jahre entscheidend mitgestaltet und das Unternehmen zu hoher Profitabilität geführt. Dafür danke ich ihm von ganzem Herzen und freue mich sehr, dass er dem Unternehmen beratend verbunden bleibt.“

Der bisherige Geschäftsführer Frank Widmer (63) bleibt wie Stefan Muckenhirn geschäftsführend tätig. Er kommentiert: „Auch ich danke Bernhard Steiert sehr für seinen herausragenden und höchst kompetenten Einsatz über viele Jahre. Die Aufgabe des Managementteams bleibt, auch in Zukunft mit unserer Belegschaft und unseren Produkten ein verlässlicher, innovativer Partner für die augenoptischen Betriebe, Praxen und Kliniken, die individuelle Kontaktlinsen anpassen, zu sein.“

„Neue Wachstumschancen nutzen“

Verlässlichkeit, Innovationen und Wachstum fortführen – dafür will sich auch der neue Mehrheitseigner engagieren. Beatrice Dreyfus, Partnerin bei Novum Capital, ist sich sicher: „Hecht ist ein Hidden Champion, der auch im europäischen Ausland viel Potenzial hat. Wir werden das Wachstum des Unternehmens mit betriebswirtschaftlichem Knowhow, finanziellen Mitteln und echter Leidenschaft fördern. Das wird den Heimatstandort in Au sowie die Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweiz und in Spanien stärken.“

Stefan Muckenhirn ergänzt: „Ich bin überzeugt davon, dass das Managementteam mit Novum Capital eine Beteiligungsgesellschaft gefunden hat, die optimal zu den Potenzialen von Hecht passt. Wir freuen uns über diesen Meilenstein der Unternehmensgeschichte und schauen voller Tatendrang in eine Zukunft mit neuen Chancen.“

