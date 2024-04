Leica Eyecare: Brillengläser Made in Germany

Fotos: Silke Sage

Ausgabe 04/2024

Leica Eyecare hatte im vergangenen Jahr seine erste eigene Produktionsstätte für Brillengläser in Heuchelheim bei Wetzlar eröffnet. Ein bedeutender Schritt für das Traditionsunternehmen, das bisher vorrangig für seine hochwertigen Kameras bekannt war. „Made in Germany“ gewinnt dadurch eine neue Dimension, da Leica seine jahrhundertelange Expertise in optischer Präzision nun auf Premium-Brillengläser anwendet.

Leica Eyecare unterstreicht mit seiner neuen Produktionsstätte für Premium-Brillengläser in Heuchelheim, nahe dem Leica Campus in Wetzlar, sein Engagement für höchste Qualität und Authentizität im Seherlebnis. Der ­Slogan „Jeder hat es verdient, die Welt so echt wie möglich zu sehen.“ spiegelt das Kernversprechen der Marke wider: Brillengläser zu fertigen, die die Welt ohne Filter und Verfälschungen wiedergeben, getreu der über 100-jährigen Erfahrung von Leica in der optischen Fertigung.

Premium Segment…

Die langjährige Expertise für Optik und Linsenfertigung des Traditionsherstellers Leica und der kontinuierliche Aufbau des Eyecare Teams mit fachlichen, medizinischen und augenoptischen Experten münden in einem Produktportfolio aus hochwertigen Premium-Gläsern, die unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards unter dem Gütesiegel „made by Leica“ gefertigt werden.

Der Unternehmenssitz in Heuchelheim bietet auf mehr als tausend Quadratmetern Produktions-, Büro- und Lagerflächen. Durch den neu angelegten Bau ist eine moderne Brillenglas-Fertigung entstanden, die sich durch eine digitale, papierlose Produktion auszeichnet – vom Blank aus der Verpackung bis zur Endkontrolle. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit lokalen Fachkräften hat darüber hinaus eine hohe Bedeutung für die wirtschaftliche Stärkung der Region. Mit der eigenen Produktion bietet Leica Eyecare eine größere Nähe zum deutschen Augenoptik-Markt, was die Wettbewerbsfähigkeit des Brillenglas-Herstellers ­positiv beeinflusst.

…für Exklusivität

Jeder Augenoptiker, der sich über die Marke differenzieren und mit einem Fachhandelskonzept qualitäts- und markenbewusste Kunden bedienen möchte, kann die Premium-Brillengläser aus deutscher Produktion beziehen. Exklusivität und wirtschaftliches Handeln für eine gleichberechtigte Partnerschaft stehen hier im Vordergrund. Das Vollsortiment umfasst Progressiv-, Office-, Digital- und Einstärken-Gläser sowie Gläser für verschiedene Freizeitaktivitäten. Vom Premium-Einstieg bis zu Premium-High-End, letzteres mit allen Parametern und hoch personalisiert.

Blick in die Produktion

Die Produktionsstätte in Heuchelheim steht im Kontrast zur Kameraproduktion am Hauptsitz in Wetzlar, die durch Handarbeit, Ruhe und Ordnung geprägt ist. Im Gegensatz dazu ist die Brillenglasproduktion laut, lebendig und vollautomatisiert, mit dem neuesten technischen Standard bei den ­Maschinen. Dutzende davon stehen in der Produktionshalle. Es sind die neuesten, die es auf dem Markt gibt. Fast alle von Maschinenherstellern, die im direkten Umkreis ansässig sind. Wenn die Entspiegelung doch noch optimiert werden muss oder ein Prozess nicht perfekt läuft, können sich die verschiedenen Experten der Firmen schnell und unkompliziert austauschen. Denn die geballte Kompetenz der Augenoptik ist vor Ort.

Neben der Fertigung steht auch das Gesamtkonzept der ­Marke dafür, den Fachhandel zu unterstützen und die einzigartige Qualität und Strategie hervorzuheben. Das Unternehmen setzt auf eine realistische Wachstumsstrategie, die Qualität über Quantität stellt und den Augenoptikern eine ganz besondere Alternative bietet.

Das Marketingkonzept von Leica Eyecare zeichnet sich durch Mut und eine klare Botschaft aus: Die Welt authentisch zu sehen, frei von den Filtern sozialer Medien. Durch die Arbeit mit echten Charakteren, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, möchte Leica Eyecare Authentizität und Diversität in den Vordergrund stellen.

Insgesamt bietet die neue Produktion und strategische Ausrichtung von Leica Eyecare nicht nur die Möglichkeit, die Marke zu erweitern und zu stärken, sondern auch eine einzigartige Chance, etwas von Grund auf neu aufzubauen. Das Team um Leica Eyecare ist überzeugt von seinem Projekt und sieht der Zukunft optimistisch entgegen, mit dem Ziel, international aktiv zu sein und einen dauerhaften Beitrag zur Brillenindustrie zu leisten.