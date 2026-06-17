MPG: MPO mit Brillenglas zur Myopie-Kontrolle

Kampagnenmotiv. Bild: MPG Optische Werke

Kampagne mit „tierischen“ Motiven soll Beratung unterstützen

Die zunehmende Verbreitung von Kurzsichtigkeit im Kindesalter rückt verstärkt in den Fokus der augenoptischen Versorgung. Vor diesem Hintergrund erweitert nun auch die MPG-Marke MPO Brillenglas ihr Sortiment um ein Brillenglas für das Myopie-Management.

Das „Myo Spirit“ genannte Glas ist für den Einsatz bei Kindern konzipiert und soll das Fortschreiten der Myopie beeinflussen. Es verfügt über drei funktionale Zonen: Eine zentrale Zone dient der vollständigen Korrektur für klares Sehen, während eine Defokuszone gezielt Unschärfebereiche einsetzt, um das Fortschreiten der Myopie zu verlangsamen. Eine zusätzliche Akkommodationszone unterstützt das Nahsehen.

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Parallel zur Produkteinführung stellt MPO seinen Partneroptikern begleitende Materialien für die Beratung bereit. Die Kampagne „Spirit Animals“ nutzt Symbolfiguren wie Eule, Luchs und Giraffe, um die Themen Fokus, Schärfe und Weitblick visuell darzustellen. Die Darstellung soll insbesondere Gespräche mit Kindern und Eltern unterstützen und den Einstieg in die Beratung erleichtern.