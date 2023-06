Opti 2024: Startschuss für den Sustainability Award

Der Opti Sustainability Hub fand erstmals auf der Messe im Januar 2023 statt. Foto: GHM

Nachhaltige Konzepte aus der Augenoptik werden prämiert

Opti-Leiterin Cathleen Kabashi ruft einen neuen Nachhaltigkeits-Award für die Augenoptik-Branche ins Leben: „Mit dem Opti Sustainability Award greifen wir wichtige Entwicklungen innerhalb der Branche auf, beweisen uns andererseits als Impulsgeber. Heute reicht es nicht mehr, sich einen grünen Anstrich zu geben. Es heißt für jeden einzelnen Branchenteilnehmer: Machen, statt reden.“

Die Opti – internationale Plattform der Augenoptik vom 12. bis 14. Januar 2024 in München – setzt mit ihrem neuesten Aufschlag Anfang kommenden Jahres den Fokus auf eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit, die Nachhaltigkeit. Mit dem Wettbewerb „Opti Sustainability Award“ lädt die Messe national und international Augenoptiker ein, ihre aktuellen Aktivitäten in puncto Nachhaltigkeit zu präsentieren. Angelehnt an die drei Säulen der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen in ihrer Agenda 2030 – Soziales, Ökonomie und Ökologie – zählen für den Wettbewerb relevante Initiativen der Betriebe wie die Gestaltung der Geschäftsräume, relevante Ansätze zur Vermeidung von Mikroplastik, alternative Energieversorgung, klimaneutrales Verhalten, Diversität innerhalb der Belegschaft u.v.m.

„Anpacken und machen, statt nur reden“ – Teilnahme erwünscht

Das Motto „Machen, statt reden“ eint die Interessengemeinschaft (IG) Nachhaltigkeit in der Augenoptik, die sich zur Opti 2022 formiert hat und mit ihrer hohen Expertise alle Einreichungen als Jury bewertet. Bewerbungen sind bis zum 15. November 2023 online über die Website der Opti möglich. Pitches der ausgewählten Finalisten, die Entscheidung der Jury sowie die Preisverleihung finden am Messefreitag live auf der Messe in München statt. Als Gewinn ist ein zweckgebundener Ehrenpreis von 5.000 € ausgelobt. Ausgewählte Teilnehmer des Wettbewerbs stellen ihre inspirierenden Lösungen außerdem live im Januar 2024 auf der Messe im Opti Sustainability Hub vor.

Anzeige

Die Details zur Bewerbung für den Award sind auf www.opti.de/messe/opti-trends/nachhaltigkeit/sustainability-award zu finden. Ebenso werden hier die Jury und ihr herausragendes Engagement sowie anregende Impulse für eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie innerhalb der optischen Branche vorgestellt.

Für überzeugte Aussteller gibt es die Möglichkeit, sich als Sponsor bei dem neuen Award auf internationaler Bühne wirksam zu positionieren. „Jeder einzelne Beitrag zu einer besseren Öko-Bilanz in der Augenoptik zählt! Je mehr Teilnehmende, umso wirksamer werden die positiven Ergebnisse in der Branche spürbar sein. Für die Opti und für die Augenoptik ist der Sustainability Award vor allem eine Frage der Haltung im Bewusstsein unserer gesellschaftlichen Mit-Verantwortung“, kommentiert ZVA-Präsident Christian Müller die Award-Auslobung.