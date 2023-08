WCO: Neues Ziel bei „Myopie-Management-Challenge“

Für die Imagekampagne der Augenoptikerinnungen in NRW konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Prominente gewonnen werden. In diesem Jahr ist es mit Stefanie Heinzmann eine bekannte Sängerin, die für die Themen „Gutes Sehen“ sowie „Brille und Kontaktlinse als Teil des eigenen Stils“ eintreten wird.