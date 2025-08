OWA: Netzwerk-Event auf der Silmo Paris 2025

Nancy Gries (2.v.l.) wird die Podiumsdiskussion der Optical Women’s Association auf der Silmo Paris 2025 moderieren. Foto: OWA

„Seeing Beyond: The Power of Women in Optical Innovation”

Die Optical Women’s Association (OWA) freut sich bekanntzugeben, dass die Organisation ihre Pläne für die Stärkung von Frauen in der Augenoptikbranche mit der Ausrichtung eines internationalen Netzwerk-Events auf der Silmo Paris 2025 fortsetzt.

Eine hochkarätige Diskussionsrunde mit erfolgreichen Führungskräften unter dem Titel „Seeing Beyond: The Power of Women in Optical Innovation” (Über den Tellerrand hinausblicken: Die Kraft der Frauen in der optischen Innovation) wurde angekündigt. Moderiert wird sie von Nancy Gries, Vorsitzende des OWA International Expansion Committee.

Die Veranstaltung, die im Rahmen der Fachmesse Silmo Paris (26.9. bis 29.9.2025) stattfindet, beginnt mit einer Einführung von Amelie Morel Martin, Präsidentin der Silmo und Kommunikationsdirektorin bei Morel, gefolgt von einer Podiumsdiskussion mit Olga Prenat (EssilorLuxottica), Kivilcim Erdogan (Bausch & Lomb) und Atissa Tadjadod (Silhouette), die Einblicke in ihre Erfahrungen mit optischen Innovationen geben werden. Die Diskussion wird sich eingehend mit der Frage befassen, wie Frauen den Wandel in den Bereichen Technologie, KI, Personalwesen, Nachhaltigkeit und Augengesundheit vorantreiben.

Veranstaltungsdetails:

Wann: Freitag, 26. September, 16:30 – 17:30 Uhr

Wo: Silmo Talks Stage auf der Messefläche

Was: OWA-Podiumsdiskussion, Networking und Champagner-Toast

Kosten: Die Veranstaltung wird von Silmo gesponsert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine vorherige Anmeldung empfohlen.

Anmeldung bis zum 10. September hier möglich

Die Optical Women’s Association wurde 1997 als gemeinnützige Organisation gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die berufliche Entwicklung von Frauen in allen Bereichen der Optikbranche zu unterstützen und zu fördern.

Mehr darüber erfahren Sie auch in der kommenden FOCUS-Ausgabe 09/2025 im Interview mit Nancy Gries.