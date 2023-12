PREMIUM-BRILLENGLÄSER MADE BY LEICA

Bilder: Leica

Warum sehen wir Unterschiede als etwas, das uns von anderen trennt? Und nicht als etwas, das die Kraft hat, uns alle zu verbinden? Es sind doch erst die Unterschiede, die uns wirklich interessant machen. Es wird Zeit, den Blick zu weiten. Lassen Sie uns wieder das sehen, was die Welt vielfältig macht: unsere Einzigartigkeit. Unblur the world.

Aber eine klare Sicht auf die Dinge zu haben, muss nicht immer heißen, philosophische Erkenntnisse zu erlangen. In manchen Fällen bedeutet es einfach, sich sicher durch die Welt bewegen zu können. Beim Autofahren zum Beispiel. Wer beruflich oder privat viel mit dem Auto unterwegs ist, erhält mit den Leica Eyecare DRIVE-Gläsern ein Produkt, das den besonderen Anforderungen an eine Autofahrerbrille gerecht wird: scharfes Sehen bei den unterschiedlichsten Licht- und Wetterverhältnissen – bei Tag und bei Nacht, bei Sonne und bei Regen. Und das sowohl im Einstärken- als auch im Gleitsichtbereich.

Wer sich gerne sportlich betätigt, profitiert im Gleitsicht- und Einstärkenbereich von den SPORT-Gläsern VARIOVID® SPORT und MONOVID® SPORT. Punkten, Rekorde brechen, über sich selbst hinauswachsen, Ziele erreichen, das ist die Motivation. Das Spezialglas hilft dabei, diese Ziele und natürlich auch den Spaß nicht aus dem Blick zu verlieren. Wie? Indem die Brille nicht mehr als Störfaktor, sondern als fester Bestandteil der Ausrüstung wahrgenommen wird. So können Hobbies in vollem Ausmaß ausgeführt werden und man behält das Wesentliche im Blick.

Momente einfangen, die einen berühren – dafür ist ein klarer Blick für das Wahre unerlässlich. Für professionelle Fotografen und alle, die Fotografie als Hobby betreiben, wurde deshalb das Spezialglas DIGIVID® PHOTO entwickelt, das den Blick fürs Wahre schärft. Es eignet sich perfekt für das Arbeiten an der Kamera und ist mit zwei Sehbereichen ausgestattet: Ein Bereich, der einen verzeichnungsfreien Blick durch den Sucher sicherstellt und einen klaren Blick in die Ferne ermöglicht. Und ein Bereich für die Kontrolle der Aufnahmen auf dem Display sowie der Kameraeinstellungen.

Alle Lifestyle-Gläser sind mit der AQUADURA® VISION-Beschichtung versehen, bestehend aus einer neu entwickelten Hartschicht, einer Superentspiegelung und einer oberflächlich abschließenden Schicht mit antistatischer Wirkung, die auch die Lebensdauer dieser Premium-Brillengläser verlängert. Sie profitieren von einer maximalen Sehtransparenz, bei der ein Großteil der Reflexe minimiert wird. Oder die Entscheidung fällt auf AQUADURA® VISION PRO. Diese Beschichtung eignet sich aufgrund der ansprechenden Farbe des Restreflexes, die dem Hautton sehr nahekommt, für Brillenträger mit einem gesteigerten ästhetischen Anspruch.

Über 100 Jahre Erfahrung in der Fertigung optischer Produkte prägen das deutsche Markenunternehmen Leica. Der internationale Premiumhersteller von Kameras und Sportoptikprodukten verfügt über einen exzellenten Ruf, der auf einer langen Tradition hervorragender Qualität und deutschen Industriedesigns, verbunden mit innovativen Technologien, basiert. Mit demselben Anspruch fertigt Leica Eyecare seit 2023 Premium-Brillengläser am Standort Heuchelheim, nicht weit vom hessischen Leica Campus in Wetzlar. So stellt die Marke kompromisslose Qualität sicher und bietet jedem Kunden für die unterschiedlichsten Anforderungen das passende Brillenglas.