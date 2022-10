Blick ins Auditorium (Alle Bilder: Silke Sage)

Konferenz für Kontaktlinsen-Spezialisten in Sorrento/Italien

Nach zwei Jahren Pause fand vom 14. bis 16. Oktober das „The Summit of Specialty Contacts“ in Sorrento/Italien statt. Das Programm umfasste verschiedene Themen im Zusammenhang mit Speziallinsen wie z.B. formstabile sklerale, korneale, hybride und individuell angepasste weiche Kontaktlinsen sowie Erkrankungen des Trockenen Auges und der Augenoberfläche.

Ein ganzer Konferenztag war der Myopiekontrolle und Ortho-K gewidmet. Neben Fachvorträgen wurden auch einige Präsentationen von Sponsoren vorgestellt.



Diese Konferenz hat sich als einzige in Europa exklusiv Themen rund um die Versorgung mit Speziallinsen auf die Fahne geschrieben und international renommierte Meinungsführer auf diesem Gebiet zusammengebracht.

