MPG&E: Lieferstabilität bei steigender Nachfrage

Kundenvertrauen im Fokus beim Kontaktlinsen- und Pflegemittel-Anbieter

Den Herausforderungen von unterbrochenen Lieferketten und Rohstoffknappheit bestmöglich entgegenzuwirken und die stark gestiegene Nachfrage nach MPG&E-Produkten zu befriedigen, gehört bei MPG&E zu den wichtigsten Themen des Jahres 2023.

Bereits 2022 hatte sich angedeutet, dass die durch Pandemie und Ukraine-Krieg veränderten Marktverhältnisse auch die Augenoptik betreffen. Sie führen bei einigen Marktbegleitern zu Lieferengpässen, und in der Folge bei MPG&E zu einer höheren Nachfrage. Vor diesem Hintergrund investiert MPG&E in alle Segmente seines Produktportfolios, um weiterhin höchste Standards bei der Verfügbarkeit und Liefersicherheit seiner Produkte zu bieten.

Zu den damit verbundenen Maßnahmen zählen eine signifikant erhöhte Lagerreichweite in der MPG&E-Zentrale Bordesholm für alle Kontaktlinsen und Pflegemittel. Außerdem hat das Unternehmen sein Logistikzentrum personell aufgestockt und Prozesse optimiert, um die Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten noch weiter zu verbessern. Das Ziel all dieser Maßnahmen ist es, Augenoptiker und Augenärzte weiterhin zuverlässig zu beliefern.

Ausbau der personellen Ressourcen

Auch der größeren Nachfrage nach hochqualifizierter fachlicher – und vor allem individueller – Kundenbetreuung kommt MPG&E nach. Deshalb setzt das Unternehmen personell in der qualifizierten Kundenbetreuung weiterhin ausschließlich auf augenoptische Fachleute. So wurde der Vertrieb, an dessen Spitze jetzt Volker Lindner als Vertriebs- und Expansionsleiter steht, neu strukturiert und noch stärker aufgestellt. Dies gilt ebenso für die Kundenbetreuung im Innendienst.

Gleichzeitig hat MPG&E seine Anpassberatung, Auftragsannahme, Auftragsreklamation und IT deutlich verstärkt. Der Fokus dieser Umgestaltungen lag auf einer optimalen und individuellen Kundenbetreuung, auf die es aus MPG&E-Sicht in Zukunft mehr denn je ankommen wird. „Wir sind überzeugt davon, dass in der Zusammenarbeit nicht unsere Ansprüche, sondern die unserer Kunden die Basis für unser Leistungsangebot sind. Deshalb wird es auch in Zukunft auf individuelle Zuwendung zu jedem einzelnen Kunden ankommen. Diese Forderung des Marktes zu befriedigen, ist unser Ziel. So wollen wir uns auch von unseren Marktbegleitern unterscheiden – gerade in dieser herausfordernden Zeit“, so Fabian Hasert, MPG&E-Geschäftsführer.

