Zwei Big Deals für EssilorLuxottica: Von Heidelberg Engineering übernimmt der Konzern 80% der Firmenanteile, die New Yorker Kult-Marke „Supreme“ geht vollständig über in das Portfolio. Symbolbild: Sean Pollock/Unsplash

Neues Fassungs-Eisen im Feuer – Vorstoß im Medizintechnik-Bereich

EssilorLuxottica weitet seine Fühler in der Medizintechnik-Sparte aus und stockt sein Fassungsportfolio weiter auf: Der französisch-italienische Brillenkonzern kauft Mehrheitsanteile am Diagnostikanbieter Heidelberg Engineering und erwirbt gleichzeitig die Streetwear-Marke „Supreme“.

Mit Heidelberg Engineering, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das sich auf diagnostische Lösungen, digitale chirurgische Technologien und Healthcare IT für die klinische Augenheilkunde spezialisiert hat, wurde eine Vereinbarung über den Erwerb einer 80-prozentigen Beteiligung geschlossen. Auf der Grundlage der langjährigen Erfahrung von EssilorLuxottica in der Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Instrumenten und Lösungen für die Augenheilkunde stelle diese Vereinbarung „einen weiteren Schritt in der Strategie der Gruppe und auf ihrem Weg in die Medizintechnik dar“.

Das 1990 von Dr. Gerhard Zinser und Christoph Schoess gegründete Unternehmen Heidelberg Engineering verfügt über umfassendes technologisches und wissenschaftliches Know-how in den Bereichen optische Kohärenztomografie (OCT), Echtzeit-Bildverarbeitung und -Analyse, groß angelegte Datenanalyse und digitale chirurgische Navigation, um Mediziner, Wissenschaftler und Forscher in einem breiten Spektrum von Augenheilkundebereichen zu unterstützen.

Heidelberg Engineering soll als Marke bestehen bleiben

Als Teil von EssilorLuxottica werde Heidelberg Engineering den Markt weiterhin unter seiner gut etablierten Marke bedienen und die gleichen Lösungen und das gleiche Fachwissen anbieten, das die Kunden erwarten und dem sie vertrauen, teilt der Konzern mit.

„Heidelberg Engineering, das für seine Expertise in der Früherkennung und Diagnose bekannt ist, passt perfekt zu EssilorLuxottica, da es unsere Präsenz im medizintechnischen Bereich verstärken wird. Heidelberg Engineering teilt mit seinem Engagement für Forschung und Entwicklung, das auf Spitzenleistungen beruht, unsere Kernwerte. Durch die Nutzung des gesamten Spektrums der Fähigkeiten unserer Gruppe in der optischen Industrie, von der Logistik über die Herstellung bis hin zum weltweiten Vertrieb, wollen wir ihr langfristiges Wachstum fördern und gleichzeitig die Erfahrungen von Ärzten und Patienten verbessern“, so Francesco Milleri, Chairman und Chief Executive Officer, und Paul du Saillant, Deputy Chief Executive Officer bei EssilorLuxottica.

„Innovation und Qualität sind für Heidelberg Engineering seit der Gründung des Unternehmens durch Gerhard Zinser und mich vor 35 Jahren von zentraler Bedeutung“, fügt Christoph Schoess, Mitbegründer und Geschäftsführer von Heidelberg Engineering, hinzu. „Wir freuen uns, dass EssilorLuxottica, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, unsere Vision eines gemeinsamen Versorgungssystems von der Forschung bis hin zur Überwachung zu Hause unterstützt. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um die Patientenversorgung deutlich zu verbessern und die klinischen Ergebnisse zu steigern.

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

1,5 Milliarden US-Dollar für Kult-Marke „Supreme“

Mit der VF Corporation, einem Anbieter von Lifestyle-Bekleidung, -Schuhen und -Accessoires, hat EssilorLuxottica eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der 1994 in New York gegründeten Kult-Streetwear-Marke „Supreme“ von VF für 1,5 Milliarden US-Dollar in bar geschlossen.

Francesco Milleri, Vorstandsvorsitzender, und Paul du Saillant, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von EssilorLuxottica, sagten: „Wir sehen eine unglaubliche Chance darin, eine ikonische Marke wie Supreme in unser Unternehmen zu holen. Sie passt perfekt zu unserer Innovations- und Entwicklungsreise und bietet uns eine direkte Verbindung zu neuen Zielgruppen, Sprachen und Kreativität.“

James Jebbia, Gründer von Supreme, kommentierte: „Mit EssilorLuxottica haben wir einen einzigartigen Partner gefunden, der versteht, dass wir am besten sind, wenn wir der Marke treu bleiben und weiterhin so arbeiten und wachsen, wie wir es in den letzten 30 Jahren getan haben. Dieser Schritt ermöglicht es uns, uns auf die Marke, unsere Produkte und unsere Kunden zu konzentrieren und uns für einen langfristigen Erfolg zu rüsten.“

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.