EVEX Group stärkt Führungs- und Entwicklungsteams

Neue Mitarbeiter der Evex Group. Bild: Evex Group

Investitionen von mehr als 5 Mio. EUR pro Jahr

Die EVEX Group, einer der führenden europäischen Anbieter von Softwarelösungen für Augenoptik und Hörakustik, setzt ihren Wachstumskurs entschlossen fort. Mit Investitionen von rund 5 Millionen Euro im kommenden Jahr, der Gründung des EVEX Innovation Hub sowie mehreren strategischen Neuzugängen auf Gruppen- und Leitungsebene stärkt das Unternehmen seine Position als digitaler Marktführer in der DACH-Region und darüber hinaus.

Stärkung der Gruppenführung

„Wir investieren erheblich und gezielt in drei zentrale Säulen – Innovation, Führung und Service“, erklärt Dr. Tom Kirschbaum, CEO der EVEX Group seit Anfang 2025. „Mit dem neuen Innovation Hub, dem vereinten Support und erfahrenen Führungskräften auf Gruppenebene schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Kundenerlebnisse auf höchstem Niveau.“

Unter der Leitung von Group CTO Oliver Feige, der zuvor bei Rocket Internet und Check24 tätig war, entsteht ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Software- und Produktentwicklern. Zehn neu eingestellte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Produktmanagement, UI/UX-Design und Softwareentwicklung arbeiten gemeinsam mit etablierten Kolleginnen und Kollegen von Amparex, Euronet und Ipro an der nächsten Generation digitaler Lösungen.

Fokus auf Kundennähe und Servicequalität

Ein besonderer Schwerpunkt liegt künftig auf der Kundenzufriedenheit. Durch die Zusammenführung der Support-Strukturen für Amparex und Ipro an einem gemeinsamen Standort schafft die EVEX Group die Basis für ein höheres Maß an Servicequalität.
Ziel ist ein ganzheitlicher, strukturierter und messbar leistungsstarker Service mit klaren Reaktionszeiten, verbesserter Erreichbarkeit und einem Team, das Kundenanliegen mit Kompetenz und Empathie betreut.

Weitere Informationen und das gesamte Führungsteam unter: www.evex-group.com

