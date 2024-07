Rodenstock: DACH-Marketing in neuer Hand

Neue Chefin für das DACH-Marketing des Münchner Unternehmens: Sara Sydow. Bild: Rodenstock

Diplom-Betriebswirtin Sara Sydow übernimmt

Anfang Juni hat Sara Sydow bei Rodenstock die Leitung des Marketing für die DACH-Region übernommen. Die Diplom-Betriebswirtin verantwortet damit nun Bereiche wie Kundenmarketing, Marketing Key Account, PR oder Events & Promotions.

Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung in leitenden Marketing-Positionen verschiedener internationaler Unternehmen verfügt Sydow über entsprechendes Knowhow über alle Kanäle hinweg. „Ich freue mich sehr darauf, unsere Kunden, insbesondere traditionelle Augenoptiker und Key Accounts in der Region DACH, mit den großartigen Produkten von Rodenstock zu begeistern und sie als ihr Partner mit durchdachten 360°-Marketingkonzepten in allen Bereichen zu unterstützen“, kommentiert sie ihre neue Herausforderung.

„Mit ihrer fundierten Expertise und ihrer herausragenden Kreativität ist Sara Sydow eine enorme Bereicherung für den DACH-Raum bei Rodenstock. Zusammen mit ihrem engagierten Team wird sie unsere zielgerichteten Marketing-Maßnahmen weiterentwickeln, um gemeinsam mit unseren Partneroptikern weiter zu wachsen“, erklärt Thomas Pfanner, General Manager für Deutschland und Österreich bei Rodenstock.