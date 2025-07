Hecht Contactlinsen: Johannes Zupfer ist neuer CEO

Johannes Zupfer ist seit Juli 2025 als CEO bei Hecht tätig. Foto: Hecht Contactlinsen

Mit umfangreicher Branchenerfahrung ausgestattet

Hecht Contactlinsen gibt die Ernennung von Johannes Zupfer als neuen CEO bekannt. Gemeinsam mit Stefan Muckenhirn und Frank Widmer wird er fortan die Geschäfte beim deutschen Kontaktlinsenhersteller führen.

Der staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister verfügt über lange Erfahrung im augenoptischen Markt, insbesondere im Vertrieb von Kontaktlinsen sowie in leitenden Positionen. Seine letzte Station in der Kontaktlinsenbranche bekleidete Johannes Zupfer als Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei CooperVision. Dort arbeitete er seit 2017. Zuvor war er mehr als zehn Jahre in leitender Funktion im Novartis-Konzern, bei Alcon Pharma und CibaVision, tätig.

„Wachstumskurs des Unternehmens vorantreiben“

Bei Hecht soll sich Zupfer nun besonders um die Entwicklung der Hecht Group, die neue Positionierung der Firma Hecht Contactlinsen auf dem nationalen und internationalen Markt, sowie auf die Expansion und die Weiterentwicklung der Produktpalette konzentrieren. „Nach vielen erfolgreichen Jahren im Konzernumfeld habe ich mich ganz bewusst für den Wechsel in ein familiäres, werteorientiertes Unternehmensumfeld entschieden. Die Hecht Group vereint Tradition, Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards – beste Voraussetzungen, um im dynamischen Markt der Kontaktlinsen nachhaltig erfolgreich zu sein. Gemeinsam mit einem engagierten Team möchte ich die Stärken unserer Produkte und Services weiter ausbauen, gewachsene Partnerschaften festigen und neue Kunden für unsere maßgefertigten Lösungen begeistern.“