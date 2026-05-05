Arbeitsmarktzahlen in der Augenoptik: April 2026

Der Arbeitsmarkt der Augenoptik zeigt sich weiterhin robust, mit nur geringen Verschiebungen und anhaltend hoher Nachfrage nach Fachkräften. Foto: Pascal Bruns

Arbeitslosigkeit weiter leicht über Vorjahr

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Augenoptik für April 2026 veröffentlicht. Demnach waren im vergangenen Monat 643 Augenoptiker in Deutschland als arbeitslos gemeldet.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat bedeutet dies einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 5,6%. Die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker belief sich auf 1.080 Personen. Damit verzeichnete die Statistik hier lediglich einen leichten Zuwachs von 0,2% im Vergleich zum April 2025.

Offene Stellen wieder leicht gestiegen

Gleichzeitig meldete die Bundesagentur für Arbeit 921 offene Stellen in der Augenoptik. Nach den rückläufigen Werten der Vormonate zeigt sich damit im April eine leichte Belebung auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes.

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Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Zahlen eine weiterhin vergleichsweise stabile Situation in der Augenoptik, bei der sich Angebot und Nachfrage auf einem ähnlichen Niveau wie zu Jahresbeginn bewegen. Während die Arbeitslosenzahl leicht über dem Vorjahr liegt, bleibt die Zahl der gemeldeten offenen Stellen hoch.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht‑arbeitslose Arbeitsuchende.)