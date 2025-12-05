Anzeige
CooperVision: Augengesundheit bei Schulkindern im Fokus

Von
Schulkind im Klassenraum beim Aufzeigen
CooperVision rückt mit der Aufklärungskampagne „Sehen ist Lernen“ die Augengesundheit von Schulkindern in den Fokus. Bild: CooperVision

Initiative informiert über Myopie und Vorsorgemöglichkeiten

Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision startet die Myopie-Aufklärungskampagne „Sehen ist Lernen“, um die Augengesundheit von Schulkindern stärker in den Fokus zu rücken. Die Initiative soll im Jahr 2026 über verschiedene Medienkanäle Eltern und Fachleute über die Bedeutung früher Diagnose und Behandlung von Kurzsichtigkeit informieren.

In Deutschland ist etwa jedes fünfte Grundschulkind kurzsichtig, weltweit steigt die Zahl weiter an. Studien zeigen, dass unbehandelte Kurzsichtigkeit die Entwicklung und schulische Leistungen beeinträchtigen kann. Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem zu viel Naharbeit und zu wenig Zeit im Freien. Dennoch sind viele Eltern über Symptome und Präventionsmöglichkeiten nicht ausreichend informiert.

Warum frühes Myopie-Management wichtig ist

Experten betonen, dass eine rechtzeitige Untersuchung entscheidend ist, um das Fortschreiten der Myopie zu bremsen. Laut Augenarzt Peter Kaupke wissen die meisten Eltern nicht, dass Kurzsichtigkeit nicht nur korrigiert, sondern auch verlangsamt werden kann.

Die Kampagne umfasst Social-Media-Aktionen, Informationsmaterialien für Eltern und Multiplikatoren sowie Kooperationen mit familienorientierten Netzwerken. Für den augenoptischen Fachhandel ist eine neue Elternbroschüre vorgesehen.

