Rodenstock: Akademieprogramm „Wissen schafft Durchblick“

Bild: Dylan Gillis/Unsplash

Weiterbildungsangebote für Einsteiger und erfahrene Augenoptiker

Ob Inhaber eines augenoptisches Fachbetriebs, Meister, Geselle oder Auszubildender – das neue Programm der Rodenstock Akademie verspricht mit altbekannten sowie neuen Seminaren und Workshops wieder ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für Augenoptiker.

Von der Refraktion über die Brillenanpassung bis hin zum Augenscreening sollen Seminare neues Fachwissen und viel Raum für Diskussionen mit den Experten von Rodenstock bieten. Auch branchenübergreifende Bereiche wie die Themen Führung, Verkauf, Marketing, Social Media und Persönlichkeitsentwicklung werden behandelt.

Anzeige

Zu den Highlights aus dem aktuellen Weiterbildungsprogramm zählt Rodenstock etwa das Seminar „Das ABC der Augenoptik“, das sich an Neu- und Quereinsteiger richtet und praxisnahes Grundlagenwissen zu den Themen Auge, Sehen und Brillengläser bietet. An Gesellen und Augenoptikermeister richtet sich das Seminar „Kinderoptometrie – Kinderaugen optimal versorgen“ mit Professor Dr. Eisenbarth, Leiter des Zentrums für angewandte Sehforschung an der Hochschule München. Ziel ist das Erlernen einer praxisnahen und kindgerechten Durchführung optometrischer Funktionsprüfungen für aussagekräftige Amblyopie-Screenings bei Kindern.

Das vollständige Akademieprogramm sowie weitere Informationen finden Interessierte unter www.akademie.rodenstock.de.