Anzeige
Menicon (Banner)

Rodenstock: Marketingworld erweitert Serviceangebot

VonRedaktion
Augenoptiker am Laptop beim Marketing
Bild: Rodenstock

Digitale Plattform für Kampagnen und Werbemittel

Mit der „Marketingworld“ stellt Rodenstock seinen Partnerbetrieben künftig eine digitale Plattform für Marketingmaßnahmen zur Verfügung. Darüber können Augenoptiker Kampagnen und Werbemittel auswählen, anpassen und eigenständig für ihren Betrieb nutzen.

Anzeige
HECHT (Banner)

Nach Angaben des Unternehmens lassen sich verschiedene Marketingaktionen über das Portal zentral verwalten. Dazu zählen auch saisonale Kampagnen, die individuell an den jeweiligen Standort und die individuellen Anforderungen des Betriebs angepasst werden können.

Ähnliche Beiträge

  • Tree Spectacles: Trendige Farbtöne für den Sommer

    Die italienische Brillenmanufaktur Tree Spectacles präsentiert in einer neuen Kollektion trendige Farben für die Sommersaison. Als auffälliger Materialmix wurde die Kombination von japanischem Titan und italienischem Öko-Acetat gewählt.

  • Aoyama: Lizenzvereinbarung mit Funsport-Marke F2

    Aoyama Optical Germany und F2, eine der weltweit führenden Surfbrands und Funsport-Marke der ersten Stunde, haben zum 1. Januar 2024 eine Lizenzvereinbarung für Eyewear abgeschlossen. Die erste Sonnenbrillen-Kollektion soll ab dem kommenden Frühjahr erhältlich sein

  • „Sight for Kids“: Screening an Marxzeller Grundschule

    Mitte Juli fand nach der Premiere in 2021 das zweite Augenscreening für Schulkinder im Rahmen des weltweiten „Sight for Kids“-Programms an der Carl-Benz-Schule in Marxzell statt. An den beiden Tagen wurden 101 Grundschulkinder gescreent, über die Hälfte wies Auffälligkeiten am Sehapparat auf.

  • Oculus: Die Expo Days 2021

    Trotz aller Einschränkungen möchte Oculus seinen Kunden einen gewissen „Messe-Flair“ zurückbringen. Nun gab der Gerätehersteller neue Details bekannt, was die Besucher erwartet.

  • J.F. Rey: Erfreuliche Geschäftsentwicklung seit der Firmenübernahme

    Das französische Brillenlabel Maison Jean-François Rey zieht ein Jahr nach der Übernahme durch das Geschäftsführer-Trio Ralf Kmoch, Dan Levi und Walter Pirinoli eine positive Bilanz. Durch tiefgreifende Umstrukturierungen und strategische Anpassungen konnte ein zweistelliges Wachstum erzielt werden.