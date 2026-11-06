Rodenstock: Marketingworld erweitert Serviceangebot

Bild: Rodenstock

Digitale Plattform für Kampagnen und Werbemittel

Mit der „Marketingworld“ stellt Rodenstock seinen Partnerbetrieben künftig eine digitale Plattform für Marketingmaßnahmen zur Verfügung. Darüber können Augenoptiker Kampagnen und Werbemittel auswählen, anpassen und eigenständig für ihren Betrieb nutzen.

Anzeige

Nach Angaben des Unternehmens lassen sich verschiedene Marketingaktionen über das Portal zentral verwalten. Dazu zählen auch saisonale Kampagnen, die individuell an den jeweiligen Standort und die individuellen Anforderungen des Betriebs angepasst werden können.