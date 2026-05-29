Marcolin: Toni McCann für Adidas Sport Eyewear

Im Rahmen der Partnerschaft mit Adidas Sport Eyewear soll die Athletin neue Modelle mit testen und Anforderungen aus dem Wettkampfalltag einbringen. Bild: Marcolin

Neue Impulse für Entwicklung und Praxis im Trailrunning

Die südafrikanische Trail- und Ultraläuferin Toni McCann verstärkt künftig das Markenbotschafter-Team von Adidas Sport Eyewear. Die Zusammenarbeit mit der von Marcolin vertriebenen Brillenmarke umfasst neben der Ausstattung auch die Beteiligung an Produktentwicklung und Praxistests.

McCann ist seit 2022 Teil des Adidas-Terrex-Teams und hat sich mit Erfolgen bei internationalen Trailrennen etabliert. Dazu zählen Siege bei zwei Wettbewerben der UTMB-Serie in den Jahren 2023 und 2024. Die Sportlerin soll im Rahmen der neuen Partnerschaft die Marke bei Wettkämpfen vertreten und ihre Erfahrungen aus Training und Wettbewerb in die Weiterentwicklung der Produkte einbringen.

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„Ultra-Running dreht sich um die Verbindung mit dem Trail, der Umgebung und sich selbst. Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Adidas Sport Eyewear, die mich auf meiner Reise unterstützt und mir hilft, vollen Fokus auf den vor mir liegenden Trails zu behalten“, so Toni McCann.