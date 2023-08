Rottler: 29 Azubis starten in die Ausbildung

Mit einem Kennenlern-Tag in der Verwaltung und dem Bau von Kickertischen sowie einem anschließenden Kickerturnier startete am 1. August für 29 Azubis die Ausbildung bei Rottler. Foto: Rottler

Sportlich angehauchter Kennenlern-Tag

Am 1. August haben bei Rottler 29 junge Berufseinsteiger ihre Ausbildung in der Augenoptik, Hörakustik sowie in kaufmännischen Berufen mit einem Azubi-Kennenlerntag am Verwaltungssitz in Arnsberg-Neheim begonnen.

„Eine nachhaltige Ausbildung ist eine Investition in die persönliche Zukunft und auch immer in das eigene Unternehmen. Denn gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Herausforderungen am Arbeitsmarkt liegt hier der Schlüssel für unseren Erfolg von morgen“, sagt der Geschäftsführer Paul Rottler. „Wir bilden aber nicht nur aus, sondern bieten auch danach vielfältige Entwicklungsperspektiven – vor allem in unserer Rottler-Akademie.“ Hier wird seit Anfang 2020 die Theorie veranschaulicht und zugleich die Praxis trainiert. Hinzu kommen verschiedene interne und externe Schulungen, wie Verkaufsseminare, verschiedene Fachschulungen und die Ausbildung von Seiteneinsteigern sowie Führungskräften.

Azubis kicken beim Tischfußball-Turnier

Der Berufsstart für die zwanzig Augenoptik-, sieben Hörakustik-Auszubildende, einen Azubi in der Zentrale sowie einer Auszubildenden zur Einzelhandelskauffrau begann am 1. August mit einem Azubi-Kennenlerntag in der Firmenzentrale und mit einer gehörigen Portion sportlichem Teambuilding-Spaß. Gefragt war eine intensive Zusammenarbeit in Verbindung mit jeder Menge Kicker-Action. Insgesamt gab es vier Gruppen, die die Mission hatten, einen funktionstüchtigen wie auch kreativ dekorierten Tischkicker zu bauen. Im Anschluss wurden auf den Tischen gleich die ersten Matches bei einem Turnier absolviert.

„Einen Tischkicker zu bauen, war eine echt coole Mission“, sagt Rottler-Azubi Florian Kalla. „Dabei mussten wir mussten ganz schön viel bedenken: Von den Tischbeinen, über Zähl- und Ballrückgabesystem, von den Stangen, auf welcher die Spieler montiert wurden bis hin zu eigener Bandenwerbung“, meint Azubi Sina Jochheim, und fügt dann noch hinzu: „Bei den einzelnen Matches haben wir uns alle wirklich ins Zeug gelegt. Da ging es ganz schön hoch her.“ Und etwas ganz Wichtiges haben die neuen Azubis an diesem Tag gelernt: Teamwork ist ein Erfolgsgarant.

Quelle: Rottler