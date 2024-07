EssilorLuxottica: Oakley vereint wieder Biker in München

Charmant hat bekannt gegeben, dass das Optik-Vertriebsgeschäft in Singapur, Malaysia und Indonesien von seinem regionalen Distributor übernommen und in Südkorea eine neue regionale Vertriebsgesellschaft gegründet wird. Mit den neuen hundertprozentigen lokalen Vertriebstöchtern will der Brillenhersteller sein Geschäft weiter ausbauen.