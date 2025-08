Area98: Designikone „Made in Italy“ findet neuen Halter

„La dolce vita“ in Reinform: diese Vespa war der Hauptpreis des Gewinnspiels. Foto: Area98

Vespa-Gewinnspiel für Partneroptiker beendet

Im Januar startete Area98 eine besondere Initiative für seine Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei der über 200 Augenoptiker im Rahmen eines Gewinnspiels eingebunden wurden, das am 31. Mai zu Ende ging.

Im Mittelpunkt der Aktion stand eine Vespa Primavera RED 50 als prägendes Symbol für echte italienische Kreativität und Stil. Eine bedeutungsvolle Wahl, die auch zur Markenidentität des 1998 in Italien gegründeten Unternehmens passt. „Wir wollten unseren Kunden etwas schenken, das wirklich unsere Vorstellung von italienischem Lebensgefühl widerspiegelt: Die Vespa ist eine zeitlose Ikone – genau wie der Stil, den wir mit unseren Kollektionen vermitteln möchten“, so Elisio Tessaro, Gründer und Art Director von Area 98.

Der Gewinner wurde in einem Online-Call live bekanntgegeben. Foto: Area98

Das Gewinnspiel wurde über eine gezielte E-Mail-Marketing-Kampagne und mit direkter Unterstützung der Außendienstmitarbeiter beworben, die Werbematerialien an die Verkaufsstellen verteilt haben. Je nach Höhe der Bestellungen erhielten die Augenoptiker ein oder mehrere digitale Lose – je mehr Bestellungen, desto höher die Gewinnchancen.

Die finale Auslosung fand am Montag, den 28. Juli, im Hauptsitz von Area 98 in Pavia di Udine statt – live über einen Online-Video-Call mit den teilnehmenden Partneroptikern. Der glückliche Gewinner durfte sich schließlich über die knallrote Designikone „Made in Italy“ freuen.