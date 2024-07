Silhouette: Charity-Kreation zu „Tribute to Bambi“

Das Bambi Doppelreh-Motiv wurde dieses Jahr als Sternbild gestaltet. Bild: Silhouette

Langjährige Partnerschaft für leuchtende Kinderaugen

Seit über 20 Jahren findet mit „Tribute to Bambi“ ein Charity-Ereignis statt, das die Strahlkraft des renommierten Medienpreis „Bambi“ nutzt, um Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. Seit 2005 mit Engagement und Kreativität dabei ist auch Silhouette.

Der Brillenhersteller aus Österreich entwirft seitdem jedes Jahr aufs Neue ein farbenfrohes Brillentuch im Doppelreh-Design. Auch in diesem Jahr hat Silhouette sein Herzensprojekt mit Leidenschaft und Begeisterung umgesetzt, für das Event, das am 5. September in Berlin über die Bühne geht.

Brillentuch-Erlöse sollen „den Griff nach den Sternen“ ermöglichen

Wer als Augenoptiker das Brillentuch an Endkunden verkauft, tut damit was Gutes. Die Erlöse fließen zu 100% an die Tribute to Bambi-Stiftung, die deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche unterstützt.

In diesem Jahr wurde für die 2024er-Edition das berühmte Bambi Doppelreh-Motiv als Sternbild gestaltet, was einerseits den berühmten „Griff nach den Sternen“ symbolisieren soll, andererseits aber auch eine gewollte Parallele zum diesjährigen Jubiläum der Titan Minimal Art-Brille darstellt, die seit dem Jahr 2000 Astronauten regelmäßig auf Weltraum-Missionen begleitet.

Passend zum Tuch stellt der Brillenkompletthersteller Point of Sale-Artikel zur Verfügung, um damit noch mehr Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel für Kinder und Jugendliche in Not zu generieren.