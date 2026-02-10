Telemedc: Kooperation mit Epitop für KI-Netzhautscreening

Foto: Telemedc

Standardisierte Abläufe und frühe Befundung augenmedizinischer Erkrankungen im Fokus

Telemedc und Epitop arbeiten künftig zusammen, um KI-gestützte Verfahren zur Analyse von Netzhautbildern inklusive augenärztlicher Validierung standardisiert bereitzustellen. Grundlage ist die Verbindung der zugelassenen KI-Algorithmen von Telemedc mit dem klinischen Netzwerk von Epitop.

Die KI von Telemedc umfasst laut Anbieter fünf diagnostische Ebenen, darunter Heatmaps und Funktionen zur Detektion von Auffälligkeiten. Das soll eine zügige Zweitbefundung durch Augenärzte ermöglichen. Epitop bindet rund 2.000 Standorte aus Augenoptik und Augenheilkunde über seine Plattform ein und will die Technologie damit niedrigschwellig in der Versorgung nutzbar machen.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die identifizierende Diagnostik von Erkrankungen wie Glaukom, altersbedingter Makuladegeneration, diabetischer Retinopathie und weiteren Netzhautveränderungen. Patienten sollen von schnellen Ergebnissen profitieren, während Behandler validierte Daten für therapeutische Entscheidungen erhalten.