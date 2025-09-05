CooperVision: Endkunden-Kampagne mit Zufriedenheitsgarantie

Bild: CooperVision

Kontaktlinsen kennenlernen und „Match“ finden

Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision hat sich eine neue Aktion für Endkunden einfallen lassen. Eine groß angelegte „Dating-Kampagne“ soll nun mittels Zufriedenheitsgarantie zusammenbringen, was zusammengehört: Kunde und Kontaktlinse.

Getreu dem Motto Flirt oder längere Beziehung haben Endverbraucher, die zwischen August 2025 und April 2026 Kontaktlinsen der Marken Biofinity und MyDay bei teilnehmenden Fachhändlern erwerben, im Rahmen der „It’s a Match“-Kampagne die Möglichkeit, eine zeitlich begrenzte Geld-zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen. Bis spätestens 30. September 2026 können die Kontaktlinsen bei dem Augenoptikergeschäft mit Erstattung des Warenwerts zurückgegeben werden.

Teilnehmende Augenoptiker erwarte dabei eine „auf die Aktion abgestimmte, unkomplizierte Retourenpolicy“, so CooperVision. Alle Details zur Aktion, zu Fristen und zur Abwicklung können den Teilnahmeunterlagen entnommen werden oder sind direkt über den CooperVision-Außendienst erhältlich. Die Kampagne umfasst darüber hinaus auch einige ausgewählte Private Label-Produkte.