Aoyama Optical: Lizenzverlängerung für Gerry Weber Eyewear

Bilder: Aoyama Optical Germany

Kooperation mit neuem Markeninhaber bis 2030 gesichert

Aoyama Optical Germany führt die Zusammenarbeit rund um Gerry Weber Eyewear weiter und verlängert die bestehende Lizenz bis Ende 2030. Der neue Markeninhaber, die spanische Grupo Victrix, übernimmt dabei die Markenrechte und setzt die Kooperation gemeinsam mit dem Potsdamer Brillenhersteller fort.

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Thomas Akiyama, Inhaber von Aoyama Optical, arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Marke zusammen. Aoyama Optical hält die Lizenz seit 2010. Die Grupo Victrix, die in diesem Jahr ihr 50‑jähriges Bestehen markiert, betont zusammen mit Aoyama Optical die gemeinsame Ausrichtung auf eine fortgeführte internationale Präsenz der Marke sowie auf die Weiterentwicklung bestehender Märkte.