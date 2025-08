EssilorLuxottica: Übernahme von Automation & Robotics (A+R)

Bild: Scott Graham / Unsplash

Hochleistungsfähige Lösungen für die Augenoptikfertigung

EssilorLuxottica gab am 5. August die Übernahme von Automation & Robotics (A&R) bekannt, einem bekannten Anbieter von automatisierten Systemen für die Qualitätskontrolle von optischen Gläsern, der sowohl Serienfertigungsanlagen als auch Rezepturlabore beliefert.

A&R mit Hauptsitz in Belgien ist seit 1983 tätig und hat sich dank seiner selbst entwickelten Technologien einen hervorragenden Ruf in der modernen optischen Messtechnik aufgebaut. Das Unternehmen unterstützt Hersteller optischer Linsen bei der digitalen Transformationihrer Produktionsprozesse. In der Meldung heißt es, das Unternehmen bringe mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Innovation – von hochpräzisen Maschinenanwendungen bis hin zu anspruchsvollen Softwarelösungen – fundiertes Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit. Dies umfasse Forschung und Entwicklung, Softwareentwicklung, Fertigung, Vertrieb und Implementierung sowie damit verbundene Dienstleistungen.

„Die Integration von A&R in das Portfolio industrieller Lösungen von EssilorLuxottica ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, neue Maßstäbe in unserer Branche zu setzen. Durch unser gemeinsames Engagement für Innovation, Präzision und Service werden wir in der Lage sein, die sich wandelnden Anforderungen der Augenoptikindustrie, einschließlich neuer Kategorien wie Wearables, besser zu erfüllen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der Sehkraftversorgung durch Qualität und Leistung, indem wir unsere technologische Plattform stärken”, kommentierten Francesco Milleri, Vorsitzender und Chief Executive Officer, und Paul du Saillant, stellvertretender Chief Executive Officer bei EssilorLuxottica.

Die Transaktion treibe die vertikale Integration von EssilorLuxottica weiter voran, die darauf abzielt, höchste Qualitätsstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen und gleichzeitig den Service zum Nutzen aller Branchenakteure zu optimieren, heißt es weiter.