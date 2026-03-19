ZVA: Christian Müller erhält Ehrenzeichen in Gold

Christian Müller eröffnete Anfang März in Lübeck ein letztes Mal in der Rolle des ZVA-Präsidenten eine Mitgliederversammlung. Foto: ZVA/Peter Magner

Verband würdigt langjähriges Engagement und berufspolitische Arbeit

Bei der Mitgliederversammlung des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) in Lübeck kamen Anfang März Vertreter des Berufsstands zusammen, um turnusgemäß auch das Präsidium neu zu wählen. In diesem Rahmen erhielt der bisherige ZVA-Präsident Christian Müller das ZVA-Ehrenzeichen in Gold und wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Der Verband würdigte damit Müllers langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und seinen Beitrag zur fachlichen Weiterentwicklung von Augenoptik und Optometrie. In seiner Ansprache betonte Müller, dass ihm neben berufspolitischen Themen stets die fachlich korrekte Arbeit in den Betrieben wichtig gewesen sei – sowohl bei der Brillen- als auch bei der Kontaktlinsenanpassung. Zudem erinnerte er an Auseinandersetzungen rund um die Meisterqualifikation und verwies auf die Bedeutung von Arbeitsrichtlinien für den Berufsstand.

Bedeutung der berufspolitischen Arbeit im ZVA

Während seiner Zeit im Verband prägte Müller die strategische Ausrichtung des ZVA. Er setzte sich unter anderem für verbindliche Standards in Ausbildung, Fortbildung und Qualitätsrichtlinien ein. Darüber hinaus betonte er die Notwendigkeit einer gemeinsamen Weiterentwicklung von Augenoptik und Optometrie an Meisterschulen und Hochschulen. Auch die Nachwuchsförderung und die Stärkung der Mitgliederbasis gehörten zu seinen Schwerpunkten.

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Der neu gewählte Präsident Kai Jaeger übergab Christian Müller beim festlichen Abend des Tagungswochenendes das ZVA-Ehrenzeichen in Gold. Foto: ZVA/Peter Magner

Der gebürtige Sauerländer und heutige Wahl-Duisburger vertrat die Interessen der deutschen Augenoptik ebenfalls in europäischen Gremien und machte dort auf die Besonderheiten der nationalen Struktur aufmerksam. Mit Blick auf das neue Führungsteam äußerte er sich zuversichtlich und erklärte, der Verband sei gut aufgestellt.

Laufbahn in Innungen und Verband

Christian Müller übernahm 1986 gemeinsam mit seiner Frau Birgit den Betrieb Saarner Optik in Mülheim an der Ruhr. Sein ehrenamtliches Engagement begann 1988 mit dem Eintritt in den Vorstand der damaligen Augenoptikerinnung Essen. Später war er Obermeister der Augenoptikerinnung Rhein-Ruhr und Vorsitzender des Landesinnungsverbands Nordrhein. Bis heute ist er als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger tätig.

Dem ZVA-Vorstand gehörte Christian Müller seit 2007 an. Von 2009 bis 2023 war er 14 Jahre lang Vizepräsident und übernahm anschließend bis 2026 das Amt des Präsidenten.