Blackfin: Mit Canossa zurück auf der Rennstrecke

Elegante Fahrzeuge treffen bei den von Canossa veranstalteten Rennsport-Events auf ebensolche Brillen. Bild: Blackfin

Partner der exklusiven Rennsportveranstaltungen

Im Jahr 2024 ist der Brillenhersteller Blackfin wieder offizieller Partner aller von Canossa organisierten Rennen, bei denen historische Fahrzeuge oder moderne Sportwagen in Italien und im Ausland antreten. Nach dem Start im Januar in Palm Beach, USA überquert der Canossa-Veranstaltungskalender den Atlantik nach Italien mit fünf Terminen, die in einigen der landschaftlich reizvollsten Gegenden des Landes stattfinden werden – von den majestätischen Dolomiten über die charmanten Cinque Terre bis hin zu den Hügeln und Tälern zwischen Modena und der Toskana.

Die Sieger auf dem Podium bei den Preisverleihungen werden eine exklusive Auswahl von Blackfin-Brillenfassungen tragen, die mit dem Logo der jeweiligen Veranstaltung versehen sind.