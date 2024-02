Brillen-Mosqua: Brillenspendenaktion für Rumänien startet

v.l.: Markus Stammberger, Jürgen Kessing, Dr. Jochen Weyrauch. Foto: Dürr AG

Ludwigsburger Augenoptiker sammelt das elfte Mal

Bereits zum elften Mal sammelt das Ludwigsburger Augenoptikunternehmen Brillen-Mosqua in der Myliusstraße nicht mehr getragene Brillen für Bedürftige. Auf diesem Wege kamen in den vergangenen 12 Jahren über 100.000 Brillen zusammen, die nach Afrika und Ungarn geliefert wurden. Dieses Jahr werden die gesammelten Brillen im nächsten Winter nach Rumänien geliefert, um vor Ort Menschen mit einer Brille auszustatten, denen die finanziellen Mittel fehlen.

„Wir haben in den letzten Jahren so schöne Rückmeldungen bekommen, teilweise konnten Menschen ins Berufsleben einsteigen und so ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten“, berichtet Markus Stammberger, geschäftsführender Gesellschafter von Brillen-Mosqua und Initiator der Spendenaktion. Gemeinsam mit Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing, der von Beginn an der Schirmherr der Brillenspendenaktion ist, war Stammberger jetzt beim Maschinen- und Anlagenbauer Dürr AG, um vom dortigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Jochen Weyrauch eine Brillenspende entgegenzunehmen.

Gleichzeitig startet mit der Spende von Dr. Weyrauch auch offiziell die Brillenspendenaktion 2024. Dürr unterstützt bereits zum dritten Mal die Charity-Aktion des Ludwigsburger Optikers mit einer internen Sammelaktion, an der sich alle Mitarbeitenden beteiligen können. Im Empfangsbereich des Unternehmens steht für die nächsten Monate eine spezielle Sammelbox von Brillen-Mosqua bereit, in die gebrauchte Brillen eingeworfen werden können.

Bis 30. November 2024 können nicht mehr getragene Brillen ohne Etui bei Brillen-Mosqua in der Ludwigsburger Myliusstraße 14 abgegeben werden. Jeder Spender erhält einen 25€-Gutschein inklusive eines biometrischen Sehtests und einer Augeninnendruckmessung als Dankeschön.