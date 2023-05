Mister Spex: Umsatzwachstum zum Jahresbeginn

Der Vorstand zeigt sich zufrieden mit den jüngsten Geschäftszahlen. Bild: Mister Spex SE

Kernmarkt Deutschland ragt heraus

Von einem „robusten Bruttogewinn“ spricht der Vorstand von Mister Spex bei der Bekanntgabe der ersten Quartalszahlen des laufenden Jahres. Trotz des immer noch negativen, aber sich erholenden Konsumklimas erreichte der Omnichannel-Optiker hier einen Nettoumsatz von 50,1 Millionen € (6% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr).

Die Entwicklung von 19% beim Verkauf von Korrektionsbrillen trug demnach wesentlich zum Wachstum bei. Der Bereich Sonnenbrillen wuchs um 6%, verglichen mit 8% im selben Zeitraum 2022. Die Verlangsamung im ersten Quartal 2023 sei insbesondere auf schlechte Wetterbedingungen zurückzuführen, die die Verbrauchernachfrage nach Outdoor-Aktivitäten und -Produkten beeinträchtigten.

Im Rahmen des „Lean 4 Leverage“-Effizienzprogramms wurde das Marketing zugunsten von Deutschland umverteilt. Infolgedessen stieg der Umsatz in Deutschland um 12% gegenüber einem ersten Quartal 2022 mit einem Wachstum von 7%. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich durch einen 21%igen Anstieg bei den Korrektionsbrillen und einen 9%igen Anstieg im Sonnenbrillensegment getragen. Die gesamten Marketingausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um 15% gesunken und machten im ersten Quartal 2023 13% des Umsatzes aus.

Der Umsatz im Segment International ging um 8% zurück, vor allem in den nordischen Ländern und Großbritannien, was nur teilweise durch die positive Entwicklung in Österreich und der Schweiz kompensiert werden konnte. Aus der Kategorieperspektive sei der Rückgang im Segment International vollständig auf niedrigere Umsätze mit Kontaktlinsen zurückzuführen gewesen, die nur teilweise durch steigende Umsätze mit Korrektions- und Sonnenbrillen kompensiert werden konnten.

Effizienzprogramm zeigt weitere Erfolge

Das im September eingeführte Programm „Lean 4 Leverage“ zur Steigerung der Profitabilität zeigt weiterhin seine Wirksamkeit. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich und erreichte -3,3% im ersten Quartal 2023. Die Verbesserung sei in erster Linie auf eine höhere Bruttomarge zurückzuführen, die im Quartal 53,6% erreichte (Q1 2022: 49,2%). Darüber hinaus haben die um 15% reduzierten Marketingausgaben den Anstieg der Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert. Dirk Graber, Gründer und Co-CEO von Mister Spex, sagt: „Wir freuen uns, dass all die Anstrengungen, die wir im letzten Jahr unternommen haben, jetzt zu Ergebnissen führen. Besonders zufrieden bin ich mit dem Wachstum in unseren Kernmärkten und -kategorien, das dazu beigetragen hat, im ersten Quartal einen robusten Bruttogewinn zu erzielen.“

Quelle: Mister Spex