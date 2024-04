SWAV: Digitale Gesellenprüfung Teil 1

Der Hörsaal A3 in der Universität Mannheim ist für die erste Gruppe vorbereitet. (Fotohinweis: SWAV)

Reibungsloser Ablauf der Prüfungen in Mannheim

Am 26. März 2024 fand die erste Digitale Gesellenprüfung Teil 1 in der Augenoptik statt. Im Hörsaal A3 der Universität Mannheim absolvierten 540 Auszubildende aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen in zwei Gruppen den theoretischen Teil ihrer Gesellenprüfung Teil 1.

Diesem Tag gingen monatelange Planungen voraus – und wie sich herausstellte: mit vollem Erfolg! Für die technische Seite war die Firma IQUL, Bergisch Gladbach, verantwortlich, die sich bereits seit vielen Jahren im Bereich „Digitale Prüfungen“ am Markt etabliert hat. Die Technik lief einwandfrei, alle Prüfungen konnten in der angegebenen Zeit abgeschlossen werden.

Auf organisatorischer Seite zeigten die Planungen ebenfalls Wirkung: von Hektik oder Stress keine Spur. 15 MitarbeiterInnen des SWAV waren vor Ort, um am Einlass, der Garderobe, dem Infopoint oder bei gesundheitlichen Aspekten zu unterstützen. So konnten beide Prüfungen pünktlich beginnen und beendet werden.

Auch Matthias Müller (Vorsitzender des SWAV), Monika Rasche-Vitallowitz (Vorsitzende des GP-Ausschusses Hessen), Gerold Strauss (Vorsitzender des GP-Ausschusses Baden-Württemberg), Andrea Steck (Mitglied der Gesellenprüfungsausschüsse in Rheinland-Pfalz) und Peter Kupczyk (Geschäftsführer) waren vor Ort, um sich ein Bild von der neuen Prüfungsform zu machen.

„Ich bin sehr froh, dass die erste Digitale Gesellenprüfung Teil 1 im Gebiet des SWAV nun stattgefunden hat. Und ich bin stolz darauf, wie reibungslos die Prüfung durchgeführt werden konnte. So kann ich sehr positiv in die Zukunft blicken – denn auch die Gesellenprüfung Teil 2 wird in wenigen Jahren digital durchgeführt. Es zeigte sich heute: Eine digitale Prüfung ist sowohl für die Prüflinge als auch für den durchführenden Verband ein überaus positiver Schritt in die Zukunft“, resümierte Matthias Müller nach der Prüfung.