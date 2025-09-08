Leica Eyecare: Digitalisierung schreitet weiter voran

Heiko Giloj, Head of Sales DACH bei Leica Eyecare. Foto: Leica Eyecare

Katalog und Preisliste ausschließlich im Digitalformat

Leica Eyecare treibt die Digitalisierung weiter voran. Nach der papierlosen Fertigung erscheinen künftig auch der Produktkatalog und die Preisliste ausschließlich digital. Damit setzt der Brillenglashersteller mit Sitz in Heuchelheim seine Strategie konsequent fort, Prozesse effizienter, aktueller und nachhaltiger zu gestalten.

„Unser neuer Katalog behält die vertraute Struktur, aber erweitert um die Vorteile der digitalen Welt: schnelle Suche, fortlaufende Aktualisierungen und flexible Nutzung“, erklärt Heiko Giloj, Head of Sales DACH. „Auf diese Weise sparen wir nicht nur Papier und Transport, sondern schaffen einen konkreten Mehrwert für unsere Partner in der Augenoptik.“

Für Augenoptiker bedeute das: Der digitale Katalog wird per E-Mail verschickt und lässt sich auf jedem Gerät nutzen. Inhalte können in der Datei schneller gefunden und verglichen werden, neue Produkte oder Preisänderungen werden in aktualisierten Versionen zeitnah berücksichtigt. Sie kann zudem offline gespeichert, mit Lesezeichen versehen oder kommentiert werden – und bleibt damit genauso individuell nutzbar wie zuvor. Wer dennoch einzelne Seiten in Papierform benötigt, kann diese gezielt ausdrucken. „Statt Budget in Druck und Versand zu binden, investieren wir es in Service und die persönliche Beratung. Genau das verstehen wir unter gelebter Nachhaltigkeit“, ergänzt Giloj.