Anzeige
| |

Rottler: 80 Jahre Unternehmensgeschichte

VonRedaktion
Fassade von Rottler in Arnsberg-Neheim, heute
So sieht es heute bei Rottler in Arnsberg-Neheim nach 80 Jahren Firmengeschichte aus. Bild: Rottler

Von der kleinen Werkstatt zum Filialsystem

Zum 80. Jahr seines Bestehens erinnert Rottler aus Neheim an die Entwicklung vom Einzelgeschäft zu einem weit verzweigten Filialnetz. Die heutige Struktur des Unternehmens geht auf mehrere Generationen familiengeführter Arbeit zurück.

Die Geschichte begann 1946 mit der Eröffnung des ersten Geschäfts durch Maria und Paul Rottler sen. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Unternehmen Schritt für Schritt erweitert. Nach dem Tod der Gründer übernahm Sohn Peter Rottler in jungen Jahren die Verantwortung und baute gemeinsam mit der Familie das Netz weiter aus. Seit 2015 führt Paul Rottler das Unternehmen und begleitet die fortschreitende Expansion.

Anzeige
Essilor (Banner)
  • Rottler-Gründer Paul Rottler Senior
    Gründer Paul Rottler Senior bei der Arbeit. Bild: Rottler
  • Stammhaus Rottler in Arnsberg-Neheim früher
    Stammhaus Rottler in Arnsberg-Neheim früher. Bild: Rottler

Wachstumsschritte prägen die aktuelle Unternehmensstruktur

Zu den jüngeren Entwicklungen gehören die Integration von Pleines Fashion Optik und Akustik im Jahr 2019 sowie der Zusammenschluss mit Heini Weber im Jahr 2024. Ebenfalls 2024 ging Rottler eine Partnerschaft mit Optiker Bode ein, gemeinsam übernahmen beide Unternehmen den Anbieter Edel-Optics.

Unternehmerfamilie Rottler, v.l. Paul, Andrea und Peter Rottler
Die Unternehmerfamilie vereint: (v.l.:) Inhaber und Geschäftsführer Paul Rottler, mit Mutter Andrea und Vater Peter. Bild: Rottler

Heute betreibt Rottler nach eigenen Angaben über 135 Standorte in mehreren Bundesländern. Neben Brillen und Kontaktlinsen umfasst das Angebot auch Hörakustik. Das Jubiläumsjahr möchte Rottler als Anlass nehmen, um das Netzwerk, interne Qualifizierungsangebote und digitale Lösungen weiter auszubauen. Weiterhin investiert das Unternehmen in die Rottler-Akademie am Stammsitz in Neheim, in der Mitarbeitende geschult werden.

Ähnliche Beiträge

  • Marcolin: Vertragsverlängerung mit GCDS

    Marcolin und die italienische Luxusmarke GCDS geben die vorzeitige Erneuerung der globalen Exklusivlizenzvereinbarung für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Sonnenbrillen und Korrekturfassungen der Marke GCDS bekannt.

  • IXI: Kooperation mit Optiswiss und Werk in Finnland

    Das aufstrebende Technologieunternehmen IXI hat auf der Fachmesse Silmo Paris zwei strategische Entwicklungen bekanntgegeben: Die Übernahme eines Produktions- und Entwicklungsstandorts in Finnland sowie eine langfristige Partnerschaft mit dem Schweizer Brillenglashersteller Optiswiss.

  • Kundengespräch: Ein falsches Wort

    Jeder Geschäftsmann weiß, dass es nichts Wertvolleres als Kunden gibt. Aber er weiß auch, dass das Verhältnis zwischen dem Kunden und ihm zerbrechlich ist. Darum muss man bei Kundengesprächen auf der Hut sein. Oft kann schon ein falsches Wort dazu führen, dass eine Geschäftsbeziehung abrupt endet.

  • Concept-S: Showroom-Tage präsentieren Einrichtungslösungen

    Vom 9. bis 11. Oktober 2025 lädt Concept-S Ladenbau & Objektdesign zu den Showroom-Tagen am Unternehmenssitz in Schorndorf ein. Besucher aus Handel, Dienstleistung und Industrie erhalten Einblicke in Einrichtungskonzepte für Ladenbau, Büro, Gastronomie und private Räume.

  • Safilo: Mehrjährige Verlängerung der Brillen-Lizenz mit Missoni

    Die Safilo Group und Missoni geben die Erneuerung ihrer globalen Lizenzvereinbarung für Brillen der Marke Missoni bis Ende 2029 bekannt. Seit dem Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2020 ist Missoni eine wichtige Marke im Portfolio von Safilo im Bereich der Luxusmode für Damen.