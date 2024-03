Zeiss: Vision Care-Sparte erhält Arbeitgeber-Preis Von

Die Zeiss-Mitarbeiter Judith Beale, Head of Human Resources, Ralf Meschenmoser, Chief Engineer, und Franziska Brasse, Senior Manager Strategy & CEO Office, nahmen die Auszeichnung bei der Verleihung am 7. März in Bonn entgegen. Bild: Zeiss