MPG&E: Geschäftsführung in neuer Hand

v.l.: Fabian Hasert und der neue Geschäftsführer Andreas Hess. Foto: MPG&E

Fabian Hasert übergibt an Andreas Hess

Mit Wirkung zum 1. September dieses Jahres übernimmt Andreas Hess die MPG&E-Geschäftsführung von Fabian Hasert, der sich nach acht erfolgreichen Jahren an der Unternehmensspitze einer neuen Herausforderung widmet.

Mit der Berufung von Andreas Hess setzt der Kontaktlinsenanbieter aus Norddeutschland zukünftig einen verstärkten Fokus auf die Optimierung von Vertriebsprozessen. Als ausgewiesener Vertriebsprofi bringt Hess wertvolle Erfahrungen aus seiner bisherigen Karriere mit. Zuvor war er Bereichsleiter Vertrieb und Distribution bei der DMG Dental-Material Gesellschaft mbH in Hamburg und Geschäftsführer bei DMG Dental Polska. In beiden Positionen stellte er umfassende Expertise in strategischer Unternehmensführung sowie im Vertrieb medizinischer Produkte unter Beweis.

„Ich freue mich auf die Herausforderung als MPG&E-Geschäftsführer und darauf, das gesamte Team und die Geschäftspartner dieses innovativen und – wie ich jetzt schon weiß – sympathischen Unternehmens kennenzulernen. Mein Ziel ist es, die Kontinuität in der bisherigen schon so erfolgreichen Unternehmensentwicklung zu sichern, weiteres Wachstum zu kreieren und mit neuen Impulsen meinen Beitrag zum zukünftigen MPG&E-Erfolg zu leisten,“ so Andreas Hess.

Fabian Hasert bleibt als Gesellschafter und Berater an Bord

In diesem Jahr blickt Fabian Hasert auf 23 Jahre bei MPG&E zurück. Seit 2016 stand er an der Spitze des Unternehmens, das er auch in schwierigen Zeiten sicher in Richtung Erfolg steuerte. Bereits im Herbst letzten Jahres kündigte er seinen geplanten Ausstieg an und hat im Januar eine Süßwarenmanufaktur im Ostseebad Eckernförde, seiner Heimatstadt, übernommen und sich so einen Kindheitstraum erfüllt. Hasert bleibt MPG&E jedoch noch so lange treu, bis sein Nachfolger vollständig eingearbeitet ist.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse ich MPG&E“, sagt Hasert, der sich in seiner Heimat an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nun beruflich den süßen Seiten des Lebens widmen und privat mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer wird er MPG&E als Gesellschafter erhalten bleiben und dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. Voraussichtlich wird Fabian Hasert seine Funktion als Geschäftsführer, nach der Einarbeitungsphase von Andreas Hess, zum 30. September 2024 niederlegen.