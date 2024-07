EssilorLuxottica: Oakley setzt weiter auf Kylian Mbappé

Kylian Mbappé trägt die Sonnenbrille Latch. Bild: EssilorLuxottica/Oakley

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit französischem Fußballstar wird fortgesetzt

Die EssilorLuxottica-Marke Oakley hat eine neue Kollektion vorgestellt und arbeitet dafür wieder mit dem aktuell mit Gesichtsmaske spielenden Fußballspieler Kylian Mbappé zusammen. Passend zur Europameisterschaft zeigt die „Signature Series Collection 2024“ Details im Blau der französischen Flagge.

Die Kollektion ist eine Fortsetzung von Mbappés erster Zusammenarbeit mit Oakley im vergangenen Jahr und umfasst die Brillen Latch Panel und die HSTN. „Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, den Sport zu praktizieren, den ich liebe. Ich wollte eine neue Sicht auf meine Welt jenseits des Spielfelds aufzeigen“, so Kylian Mbappé. „Dies ist eine persönliche Interpretation von Blau, der symbolischen Farbe meines Landes, das mich zum Sieg geführt und so stolz gemacht hat. Ich möchte damit auch eine umfassendere Botschaft vermitteln: Fortschritt in jeder Phase, um die eigenen Träume zu verwirklichen.”

Die Sonnenbrille Latch in der Special Edition weist eine transparente blaue Fassung auf, die um satinierte goldfarbene „KM“-Dekoeinsätze bereichert und durch kontrastierende navyblaue Seitenklappen akzentuiert wird.