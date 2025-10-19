Design Eyewear Group übernimmt französische Brillenmarken

Bild: Design Eyewear Group

Sechs Marken des Unternehmens KNCO werden von DEG übernommen. DEG steigt damit in den Kinderbrillen Bereich ein.

Die Design Eyewear Group gibt die Übernahme von sechs etablierten Brillenmarken des französischen Unternehmens KNCO bekannt. Die Akquisition erfolgt im Rahmen eines Insolvenzverfahrens und umfasst die Erwachsenenmarken François Pinton und Karavan, die Kindermarken Karavan Kids und Kaliboo sowie die lizenzierten Marken Jacadi und Catimini.

Mit dieser Übernahme stärkt die Design Eyewear Group ihre Präsenz auf dem französischen Markt – einem der wichtigsten Brillenmärkte Europas – und erschließt gleichzeitig das strategisch bedeutsame Segment der Kinderbrillen.

Einstieg in das Segment Kinderbrillen

Die Akquisition markiert den ersten Schritt der Design Eyewear Group in den Bereich Kinderbrillen. Diese Kategorie stellt besondere Anforderungen an Design, Komfort und Sicherheit. KNCO war in diesem Segment Marktführer in Frankreich, wodurch die Integration der vier Kindermarken eine natürliche Erweiterung des bestehenden Portfolios darstellt.

Anzeige

Die übernommenen Marken zeichnen sich durch ein starkes französisches Erbe und eine klare Markenidentität aus. Besonders im Kinderbrillensegment sieht die Design Eyewear Group großes Potenzial für weiteres Wachstum – sowohl in Frankreich als auch in anderen europäischen Märkten.

Integration von Know-how und Team

Im Zuge der Übernahme werden rund 15 Mitarbeitende von KNCO in die Design Eyewear Group integriert. Darunter befinden sich erfahrene Designer und Produktmanager, die die Marken weiterentwickeln werden, sowie Vertriebs- und Kundenserviceexperten mit tiefem Verständnis für den bestehenden Kundenstamm und das Produktportfolio.

Langfristige Markenstrategie

Mit dieser Akquisition unterstreicht die Design Eyewear Group ihr Engagement für nachhaltiges Wachstum durch gezielte Markenwahl. Die Kombination aus etablierten Erwachsenenmarken und innovativen Kinderlinien schafft ein vielfältiges Portfolio, das den Anforderungen moderner Brillenkunden gerecht wird.