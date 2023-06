KGS: Auszeichnung für Seh-Check-Initiative

Bild: Studio Stefan Wernz/mediaV-Award

Kuratorium Gutes Sehen gewinnt mediaV-Award 2023

Das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) wurde am 12. Juni 2023 in Köln mit dem „mediaV-Award 2023“ in der Kategorie „Beste Imagekampagne“ ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt das Fachmagazin „Verbändereport“ alle zwei Jahre herausragende Leistungen in der Medien- und Kommunikationsbranche.

Das KGS erhielt die Auszeichnung für seine Initiative, welche auf der Website www.seh-check.de sowie einer eigens entwickelten Seh-Check-App basiert. Die interaktiven Tools ermöglichen es Jung und Alt, die Sehfähigkeit spielerisch zu überprüfen. Im Ergebnis erhalten die Menschen erste Hinweise auf eventuelle Sehprobleme und können direkt einen Termin beim Augenoptikbetrieb in ihrer Nähe vereinbaren.

„Wir freuen uns sehr über den mediaV-Award 2023“, erklärt Kerstin Kruschinski, stellvertretende Geschäftsführerin des KGS. „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Bemühungen, die Bevölkerung für Sehgesundheit zu sensibilisieren und sie zur regelmäßigen Augenüberprüfung zu motivieren.“

Die Jury aus namhaften Medienexperten ehrte das KGS in Anerkennung der ganzheitlichen Herangehensweise, des Innovationsgeistes und der Wirksamkeit der KGS-Imagekampagne, die das Ziel verfolgt, Hemmschwellen für Sehtests zu senken und damit einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema Sehgesundheit leistet.

Quelle: KGS