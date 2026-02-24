Safilo: Anteil an Inspecs weiter erhöht

Safilo hat weitere 5% am britischen Fassungshersteller Inspecs erworben und hält nun knapp ein Drittel der Firmenanteile. Symbolbild: AmnajKhetsamtip

Erneute Zukäufe stärken Position im britischen Unternehmen

Safilo hat den Anteil am britischen Unternehmen Inspecs weiter ausgebaut. Nach Angaben des italienischen Brillenherstellers wurden zwischen dem 19. und 20. Februar zusätzliche Aktien erworben. Der Zukauf entspricht rund 5% des Inspecs‑Kapitals und hatte ein Volumen von rund £ 4,3 Millionen (etwa 4,9 Mio. €). Damit hält Safilo nun insgesamt 29,99% der Anteile an dem in Großbritannien ansässigen Hersteller von Fassungen und Sonnenbrillen, der international produziert und mehrere Marken im Portfolio führt.

Bereits im Dezember 2025 hatte Safilo erstmals 25% der Inspecs‑Aktien erworben, nachdem Übernahmeangebote von Inspecs abgelehnt worden waren. Safilo betonte in der Mitteilung zum neuerlichen Zukauf, dass das Unternehmen weiterhin den Beschränkungen nach Regel 2.8 des UK Takeover Codes unterliege.

Safilos Kapitalerhöhung verändert Dynamik im Marktumfeld

Der Einstieg des Konzerns in Inspecs im Jahr 2025 war Teil einer strategischen Ausrichtung im globalen Produktions‑ und Liefernetz. Mit der nun erfolgten Aufstockung stärkt Safilo seine Position im Segment der internationalen Fassungs‑ und Brillenhersteller weiter.

Safilo verfolgt die Entwicklung des britischen Unternehmens weiterhin eng und plant, die Gelegenheit zu nutzen, den Anteil im Rahmen der geltenden Regularien schrittweise auszubauen.