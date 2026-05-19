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Seiko: Neues Brillenglas-Portfolio ab Juni

VonRedaktion
Nahaufnahme Brillenglas aus der „Seiko World Collection“
Der Fokus der „World Collection“ liegt auf Technik, größeren Durchmessern und vereinfachter Beratung im Fachhandel. Bild: Seiko

Struktur, Technologie und Beratung im Zusammenspiel

Der Brillenglashersteller Seiko bringt im Juni eine neu organisierte Kollektion auf den Markt. Die sogenannte „Seiko World Collection“ bündelt Produkte, Technologien und Beratungsansätze in einer überarbeiteten Struktur.

Kern der Produktreihe ist eine Technologie zur Optimierung von Vorder- und Rückfläche der Brillengläser. Diese soll unter anderem die visuelle Stabilität verbessern und eine schnellere Gewöhnung unterstützen. Zusätzlich erweitert der Hersteller die möglichen Glasdurchmesser: Durch eine veränderte Positionierung des optischen Mittelpunkts können größere Fassungen versorgt werden. Je nach Ausführung sind Durchmesser bis zu 85 mm vorgesehen.

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Beratungssystem soll Verkauf vereinfachen

Mit der sogenannten „Seiko Smartrix“ führt das Unternehmen zudem ein strukturiertes Beratungssystem ein. Dieses ordnet die Produkte nach Sehbedürfnissen und Qualitätsstufen und soll die Auswahl im Verkauf erleichtern.

Die Einführung der neuen Kollektion ist Teil einer strategischen Ausrichtung, die technologische Entwicklungen und betriebliche Anforderungen im Augenoptik-Fachhandel stärker miteinander verknüpfen soll.

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