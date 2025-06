Brillen-Mosqua: Start der zwölften Brillenspendenaktion

v.l.: Jürgen Kessing, Steffen Bilger, Macit Karaahmetoğlu und Markus Stammberger kamen zusammen zum Startschuss der Brillenspendenaktion 2025 von Brillen-Mosqua. Foto: Mosqua Presse

Ludwigsburger Augenoptiker verhilft zu mehr Lebensqualität

Vergangene Woche fiel im Rathaus von Bietigheim-Bissingen der offizielle Startschuss zur zwölften Brillenspendenaktion von Brillen-Mosqua aus Ludwigsburg. Mit dabei waren die beiden diesjährigen Erstspender Steffen Bilger, 1. Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Macit Karaahmetoğlu, Bundestagsabgeordneter der SPD.

„Brillen und gutes Sehen verändern ein Leben positiv. Dass wir hierbei gemeinsam helfen, ist ein starkes Zeichen und ein sehr gutes Beispiel, wie soziales Unternehmensengagement aussehen kann“, sagte Steffen Bilger bei der Übergabe der diesjährigen, ersten Spendenbrille. Macit Karaahmetoğlu ergänzte: „Gut sehen zu können, sollte kein Luxus sein. Diese Aktion zeigt, wie einfach solidarisches Handeln sein kann.“

Die Aktion, die Markus Stammberger, Geschäftsführer von Brillen-Mosqua, 2012 ins Leben gerufen hat, hat sich längst zur festen Größe in der Region und deutschlandweit entwickelt. „Über 120.000 gespendete Brillen in den letzten Jahren sprechen für sich“, so Stammberger. „Jede einzelne Brille kann einem Menschen mehr Lebensqualität schenken.“

Jürgen Kessing, Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen und Schirmherr seit der ersten Stunde, lobte das Engagement: „Diese Aktion vereint unternehmerisches und bürgerschaftliches Engagement mit konkreter Hilfe – direkt, nachhaltig und menschlich.“

Brillen Weltweit und H.O.P.E. als Partner

Auch in diesem Jahr können Bürger gebrauchte, gut erhaltene Brillen, ohne Etui, bei Brillen-Mosqua in der Ludwigsburger Myliusstraße 14 abgeben. Die gespendeten Sehhilfen werden geprüft, aufgearbeitet und über die Organisationen H.O.P.E. und Brillen Weltweit an bedürftige Menschen in Rumänien und Afrika verteilt.

Die diesjährige Spendenaktion läuft bis 30. November und alle Spender erhalten als Dankeschön einmalig einen Gutschein über 25€ inklusive eines biometrischen Sehtests und einer Augeninnendruckmessung.