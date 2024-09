Silhouette: Erstmals mit eigenem Geschäft

Weltpremiere: Das „House of Silhouette“ öffnet im November in prominenter Lage von Wien und ist das erste Geschäft des Brillenherstellers. Bild: Silhouette

In Wien eröffnet das „House of Silhouette“

Im November eröffnet der österreichische Komplettbrillenhersteller Silhouette Group sein erstes Geschäft überhaupt. Das „House of Silhouette“ an der prominenten Adresse Herrengasse 1 im 1. Wiener Bezirk steht ganz im Zeichen des Sehens. Pünktlich zum 60-jährigen Geburtstag des Unternehmens sollen Kunden auf zwei Etagen die drei Brillenmarken der Gruppe Silhouette, Evil Eye und Neubau Eyewear unter einem Dach erleben können.

Mit einer ganzheitlichen Seh- und Bedarfsberatung soll der Kunde im House of Silhouette in den Mittelpunkt gestellt und ihm so ein unvergessliches Einkaufserlebnis geboten werden. „In der Herrengasse ist in den letzten Jahren ein Hub für österreichische Qualitätsmarken entstanden, hier fühlen wir uns als Familienunternehmen besonders wohl“, begründet Reinhard Mahr, CEO und CFO, die Standortwahl.

Anzeige

Bestmöglich für die Zukunft aufgestellt

„Meine Großeltern haben vor sechzig Jahren die Brille neu definiert – vom Sehbehelf zum Accessoire. Seit 2017 bieten wir neben Fassungen auch Gläser an, die in unserem hochmodernen Lens Lab am Standort in Linz gefertigt werden. In letzter Konsequenz machen wir jetzt einen großen Schritt auf die Konsumenten zu und bieten Beratung und Verkauf an“, erklärt Michael Schmied, CMO, die strategische Entwicklung der letzten Jahre.

Im Zentrum der von Designer Peter Ippolito geschaffenen Welt stehen die Themen Gesundheit und Stil. Im Erdgeschoss erwartet die Besucher eine Installation mit Wow-Effekt: eine 40 m² große LED-Wall. Die Retail Experience soll die Partnerschaft mit dem Fachhandel jedoch nicht ersetzen, sondern fördern: „Im House of Silhouette steht das persönliche Erlebnis im Vordergrund. Es ist ein Ort, an dem unsere drei Marken erleb- und spürbar werden. Für die Silhouette Group ist es außerdem ein wichtiger Schritt, um bestmöglich für die Zukunft aufgestellt zu sein und um unsere Fachhandelspartner und Konsumenten noch besser zu verstehen“, erläutert Michael Schmied.