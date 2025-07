ZVA: Innungsoptiker-Kampagne mit neuem Look

Start in eine neue Runde mit frischem Erscheinungsbild für die „Ihre Innungsoptiker“-Kampagne. Bild: ZVA

Kommunikation zugunsten der eigenen Reputation

Die ZVA-Kampagne „Ihre Innungsoptiker“ erscheint nach drei Jahren in neuem Look. Weiterhin im Fokus steht all das, was den Beruf als Augenoptiker ausmacht – handwerkliche Qualität, beste Beratung und individuell angepasste Produkte.

Ab 2025 wirft die Kampagne einen neuen Blick auf das Augenoptiker-Handwerk: Gestalterisch löst schwarz-weiß die pastelligen Farben ab, die Bildsprache ist dokumentarisch und gewährt authentische Einblicke in die Arbeit der Innungsaugenoptiker aus Sicht ihrer Kundschaft. In drei Themenblöcken sollen die Motive bis April 2026 die Qualität und den Service-Anspruch der stationären Augenoptikbetriebe sowie die Attraktivität des Berufsbilds hervorheben.

Auch 2025 erreichen Betriebe ihre (potenzielle) Kundschaft über mehrere Kanäle. Im Bereich „Online“ setzt der Verband wie in den vergangenen Jahren auf die Zusammenarbeit mit SocialPals. Über diese Plattform wird innungsbetrieben ein Redaktionsplan mit passenden Social-Media-Motiven im Kampagnen-Look bereitgestellt. Als Absender tritt der Betrieb auf und durch die Verlinkung auf ein individualisiertes Kontaktformular unter dem Posting können interessierte Follower direkt einen Termin vereinbaren.

Mit aussagekräftigen Botschaften soll die Kampagne erneut Wiedererkennungswerte schaffen. Bild: ZVA

Bild: ZVA

Fokus liegt auf Online-Maßnahmen

Diverse Vorlagen für Online-Kommunikationsmaßnahmen werden ebenfalls auf SocialPals und im internen Mitgliederbereich auf zva.de bereitgestellt. Die Assets können auch abseits der Plattform in digitaler Form genutzt werden. Für Betriebe, die verstärkt auf Offline-Kommunikation mit Straßenstoppern, Postern oder Großplakaten setzen, stehen alle Motive in verschiedenen Formatvorlagen für den Druck zur Verfügung – auch individualisierbare Print- Anzeigen sind verfügbar.

Parallel zu den Kommunikationsmaßnahmen, die von der Partizipation der Mitgliedsbetriebe getragen werden, initiiert der Verband erneut bundesweite Online-Advertising-Maßnahmen. Die erste Runde befasst sich ganz mit dem Thema „Handwerk & Augenoptiker als Beruf“. Informationen zur kostenlosen Teilnahme an der Kampagne erhalten Innungsmitglieder bei ihrer zuständigen Landesinnung bzw. ihrem Landesinnungsverband sowie im Mitgliederbereich auf zva.de.