Opti 2026: Hörakustik und Kontaktlinsen im Fokus

Bild: GHM

Nähere Informationen zu „Tomorrow Vision“ und „Opti Spheare“

Die Opti hat vor der nahenden Ausgabe, die vom 16. bis 18. Januar in München stattfindet, mit „Tomorrow Vision“ für Kontaktlinsen und „Opti Spheare“ für Hörakustik zwei neue Erlebnisformate genauer vorgestellt, die den Besuchern der Fachmesse praxisnahe Informationen und neue Geschäftsmöglichkeiten bieten sollen.

Tomorrow Vision kehrt nach ihrer Premiere in 2025 wieder zurück. Die Sonderfläche wird in Halle C4 erneut als Plattform für das Kontaktlinsensegment präsentiert. Hersteller wie Alcon, Bausch + Lomb, Coopervision, Hecht Contactlinsen, Mark’ennovy, Menicon, MPG&E sowie die Seed Group (Wöhlk, Ultravision, Sensimed) zeigen Produkte und Konzepte, die die Kontaktlinse als flexibles Sehkonzept positionieren. Das Programm umfasst Live-Talks, Fachvorträge und Mitmachaktionen. Geplant sind auch sportliche Vorführungen, bei denen Augenoptiker und Sportler die Vorteile von Kontaktlinsen demonstrieren.

Opti Spheare feiert in Halle C3 Premiere als Kompetenzzentrum für Hörakustik. Auf rund 250 Quadratmetern präsentieren Anbieter wie Actric, Bellman & Symfon, Meditrend, Netzwerk Hörgesundheit & Terzo-Institut, Nuance Audio, Oton & Friends Hörakustiknetzwerk, Sinfona, Smart Optics Sensortechnik sowie Sound & Silence Lösungen für den Einstieg in die Hörakustik. Das Programm ist in vier Themenfelder gegliedert: „Markt & Zukunft“, „Praxis & Umsetzung“, „Kunden & Verkauf“ sowie „Technik & Innovation“. Geplant sind Vorträge, Best-Practice-Beispiele und Diskussionsrunden. Die Moderation übernimmt Michael Luikenga, Hörakustik- und Augenoptikermeister, Coach und Trainer.