Präzisionsverschiebung 

Extreme close up of male patient blue eye during slit lamp examination in ophthalmology clinic, detailed iris and cornea analysis, vision diagnostics concept.

Die Augenoptik war immer ein Präzisionsberuf. Handwerk, Refraktion, Zentrierung, Materialkompetenz – aus diesen Säulen ist eine Branche gewachsen, die ihre Stärke aus technischer Exzellenz und zugleich aus Kundennähe bezieht. Doch seit einigen Jahren erleben wir eine bemerkenswerte Erweiterung des Berufsbildes: mehr Optometrie, mehr Eyecare, mehr Kontaktlinse, mehr Myopie-Management, mehr Dry Eye, mehr Wissen über den vorderen Augenabschnitt. Was früher Zusatzkompetenz war, gehört heute in vielen Betrieben wie selbstverständlich zum Leistungsprofil.

Nun verschiebt sich die Grenze erneut. Screening-Technologien, Fundusaufnahmen, KI-gestützte Risikoanalysen und telemedizinische Ampelsysteme führen die Augenoptik zunehmend in Bereiche, die lange als klassisch ophthalmologisches Terrain galten. Genau darin liegt eine große Chance – und eine ebenso große Verantwortung.

Bei Besuchen verschiedener Konferenzen, und der Durchsicht von Programmheften kommender, ist zu erkennen: Eine neue Revolution im Screening beginnt womöglich erst jetzt. Mit den unter dem Begriff Oculomics zusammengefassten Aktivitäten rückt das Auge als Spiegel systemischer Gesundheit in den Fokus. Retinale Gefäßmuster können schon heute Hinweise auf Diabetes, arterielle Hypertonie, kardiovaskuläre Risiken, Schlaganfallwahrscheinlichkeiten oder neurodegenerative Prozesse liefern.

Die Vorstellung ist faszinierend: Ein Kunde kommt zum Sehtest, zur Kontaktlinsenkontrolle oder ins Dry-Eye-Management – und aus retinalen Biomarkern ergeben sich Hinweise, die weit über das Auge hinausreichen. Ein auffälliges Gefäßmuster kann den Weg zu einer weiterführenden Blutdruckdiagnostik bei einem Facharzt ebnen, Mikroveränderungen können einen bisher unentdeckten Diabetes sichtbar machen, bevor irreversible Schäden an Retina, Niere oder Gefäßen entstehen. Im besten Fall verhindert diese frühe Überweisung zum Facharzt Schlaganfälle, Herzinfarkte oder schwere diabetische Verläufe. Selbst Marker für Alzheimer oder Parkinson lassen sich bei entsprechender Bildgebung darstellen.

Doch genau hier wird es spannend: Wer darf daraus welche Schlüsse ziehen?

Die Antwort muss eindeutig bleiben. Die Expertise für die Diagnose systemischer Erkrankungen liegt beim entsprechend qualifizierten Facharzt. Punkt. Alles andere ist tabu. Wer aus Screening ein ärztliches Versprechen macht, überschreitet nicht nur fachliche, sondern auch berufsrechtliche Grenzen.

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Aber – die eigentliche Stärke der Augenoptik liegt an einer anderen Stelle: in ihrer Nähe zum Menschen, in der Regelmäßigkeit der Kontakte, in der exzellenten Bildgebung vorhandener Geräte und in der Fähigkeit, Auffälligkeiten früh sichtbar zu machen. Nicht Diagnose, sondern Lotsenfunktion. Nicht Therapie, sondern verantwortungsvolle Weiterleitung.

Gerade deshalb stellt sich eine unbequeme, aber notwendige Frage: Erweitern wir damit unser Berufsbild – oder läuft es Gefahr, an Kontur zu verlieren?

Ich bin überzeugt: Sollten diese neuen Screenings auf uns zukommen, verwässern wir es nicht, solange wir unsere Rolle klar definieren. Die Zukunft liegt darin, die eigene Kompetenz als erster Gesundheitskontakt selbstbewusst auszubauen. Prävention, Früherkennung, strukturierte Kooperation – hier kann die Augenoptik ihre Relevanz massiv steigern.

Dass diese Entwicklung längst strategische Realität ist, zeigt der Blick auf internationale Branchenformate. Selbst globale Konzerne wie neben anderen EssilorLuxottica kommunizieren KI, Med-Tech und vernetzte Vision Care heute als Themen mit starkem Potenzial. Die Richtung ist also gesetzt.

Die Zukunft der Augenoptik entscheidet sich deshalb nicht an den technischen Möglichkeiten und einer damit verbundenen Software, sondern an der Klarheit der eigenen Rolle: präzise hinzuschauen, Auffälligkeiten ernst zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen – und zu wissen, wo die eigene Kompetenz endet.