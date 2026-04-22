Eyes + more: 1,6-Index-Gläser als Standard

Björn Wecker, Geschäftsführer von Eyes + more für Deutschland und Österreich. Das Unternehmen passt die Standardausstattung bei Brillengläsern an. Foto: Eyes + more

Strategischer Schritt für zusätzliches Wachstum

Mit einer Änderung bei der Standardausstattung von Brillen passt Eyes + more sein Produktangebot an. Künftig werden alle Brillen des Unternehmens mit Gläsern mit einem Brechungsindex von 1,6 ausgeliefert.

In vielen Fachgeschäften gehören bislang Brillengläser mit einem Brechungsindex 1,5 zur Grundausstattung. Für dünnere und leichtere Gläser wurden üblicherweise Aufpreise berechnet, insbesondere bei höheren Sehstärken. Eyes + more verzichtet auf diese Differenzierung und schließt Gläser mit einem Mindestindex von 1,6 grundsätzlich in den Verkaufspreis ein. Bei Bedarf kommen auch höhere Indizes zum Einsatz.

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Das Unternehmen führt den Schritt auf eine veränderte Kundennachfrage zurück. Björn Wecker, Geschäftsführer Eyes + more für Deutschland und Österreich: „Eine Brille ist längst mehr als ein medizinisches Hilfsmittel, sie ist ein Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Unsere Kunden wollen gut sehen und gut aussehen. Mit dünneren, leichteren und optisch ansprechenderen Gläsern als neuem Standard liefern wir beides, ohne dass Kunden dafür mehr bezahlen müssen.“

Die Umstellung sei Teil einer weiterentwickelten Angebotsstruktur und auch begründet in einem strategischen Schritt zu unternehmerischem Wachstum. Eyes + more verbindet dies mit einer vereinfachten Preisgestaltung und verweist auf geplante Standorterweiterungen innerhalb Europas.