| |

Marcolin: Übernahme durch VSP Vision

VonRedaktion
Marcolin-Zentrale in Longarone, Italien
Bild: Marcolin

PAI Partners und Minderheitsaktionären geben Anteile ab

VSP Vision hat am 5. September den Abschluss einer Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des italienischen Brillenherstellers Marcolin bekanntgegeben. Verkäufer sind die Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners sowie weitere Minderheitsaktionäre. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 nach behördlicher Genehmigung abgeschlossen werden.

Marcolin, 1961 in Venetien gegründet, zählt zu den führenden Unternehmen in Design, Herstellung und Vertrieb von Brillen. Das Unternehmen vertreibt seine Kollektionen in mehr als 125 Ländern und arbeitet mit internationalen Luxus- und Lifestylemarken wie Tom Ford, Zegna, Christian Louboutin, Max Mara und Guess (und vielen weiteren).

Unter der Eigentümerschaft von PAI Partners konnte Marcolin seine internationale Reichweite erweitern und seine betriebliche Effizienz steigern. CEO Fabrizio Curci sieht im Zusammenschluss mit VSP Vision die Chance, Portfolios und Marktpräsenz sinnvoll zu ergänzen.

„Da wir eine gemeinsame Vision haben, möglichst vielen Menschen hochwertige Brillen anzubieten, ist der Zusammenschluss mit VSP Vision eine perfekte Ergänzung“, sagte Fabrizio Curci, CEO und General Manager von Marcolin. „Wir freuen uns darauf, unser Fachw issen, unseren Fokus auf Handwerkskunst, unser Engagement für Produktinnovationen und unsere sich ergänzenden Portfolios und geografische Präsenz zu kombinieren, um unseren Kunden das Beste in Sachen Brillen und Service zu bieten.“

VSP Vision mit Sitz in Rancho Cordova (Kalifornien) ist ein auf Sehversorgung und Brillenlösungen spezialisiertes Unternehmen. Durch die Akquisition will VSP sein bestehendes Angebot, das auch Marchon Eyewear umfasst, ausbauen und seine Position im globalen Brillenmarkt stärken.

Ähnliche Beiträge

Nahaufnahme eines menschlichen grünen Auges

Retinalyze: Künstliche Intelligenz zur Glaukom-Vorsorge

Der Screening-Spezialist Retinalyze hat die Einführung seiner Advanced Glaucoma Progression AI angekündigt. Im Mittelpunkt der neuen Software steht der Glaucoma Index of Progression (GIP), ein Tool, das eine stabile Methode zur Verfolgung des Glaukoms im Zeitverlauf bieten soll.

Tooz Smart Glasses von Zeiss

Zeiss: Tooz wird „Augmented Reality/VR-Kompetenzzentrum“

Die Zeiss-Gruppe übernimmt die Anteile des 2018 gemeinsam mit der Deutschen Telekom gegründeten Joint Ventures Tooz Technologies. Damit trägt das Unternehmen dem wachsenden Marktpotenzial im Bereich der Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR) Brillen Rechnung.

Teilnehmer der Sicht.Kontakte 2023 in Berlin

VDCO: Ticketverkauf zur Sicht.Kontakte 2024 startet

Vom 27. bis 29. September gibt es die Sicht.Kontakte in Essen. Neben mehr als 40 Vorträgen und Workshops mit 42 Referenten wird es auf dem gemeinsamen Kongress von IVBS, VDCO und ZVA auch die Gelegenheit zu persönlichem Austausch und Networking in der zweitägigen Industrieausstellung geben.

Gerhard Tögel, Geschäftsführer des Software-Anbieters EDV2000

Evex Group: EDV2000 aus Österreich mit dabei

Unter dem Dach der Evex Group war noch Platz: Nachdem rechtzeitig zur Opti Euronet zu Ipro, Amparex und Optix gestoßen war, begrüßt das neue Bündnis, eine Tochtergesellschaft des Berliner Finanzinvestors Flex Capital, mit EDV2000 einen weiteren Neuzugang.