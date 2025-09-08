Bild: Marcolin

PAI Partners und Minderheitsaktionären geben Anteile ab

VSP Vision hat am 5. September den Abschluss einer Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des italienischen Brillenherstellers Marcolin bekanntgegeben. Verkäufer sind die Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners sowie weitere Minderheitsaktionäre. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 nach behördlicher Genehmigung abgeschlossen werden.

Marcolin, 1961 in Venetien gegründet, zählt zu den führenden Unternehmen in Design, Herstellung und Vertrieb von Brillen. Das Unternehmen vertreibt seine Kollektionen in mehr als 125 Ländern und arbeitet mit internationalen Luxus- und Lifestylemarken wie Tom Ford, Zegna, Christian Louboutin, Max Mara und Guess (und vielen weiteren).

Unter der Eigentümerschaft von PAI Partners konnte Marcolin seine internationale Reichweite erweitern und seine betriebliche Effizienz steigern. CEO Fabrizio Curci sieht im Zusammenschluss mit VSP Vision die Chance, Portfolios und Marktpräsenz sinnvoll zu ergänzen.

„Da wir eine gemeinsame Vision haben, möglichst vielen Menschen hochwertige Brillen anzubieten, ist der Zusammenschluss mit VSP Vision eine perfekte Ergänzung“, sagte Fabrizio Curci, CEO und General Manager von Marcolin. „Wir freuen uns darauf, unser Fachw issen, unseren Fokus auf Handwerkskunst, unser Engagement für Produktinnovationen und unsere sich ergänzenden Portfolios und geografische Präsenz zu kombinieren, um unseren Kunden das Beste in Sachen Brillen und Service zu bieten.“

VSP Vision mit Sitz in Rancho Cordova (Kalifornien) ist ein auf Sehversorgung und Brillenlösungen spezialisiertes Unternehmen. Durch die Akquisition will VSP sein bestehendes Angebot, das auch Marchon Eyewear umfasst, ausbauen und seine Position im globalen Brillenmarkt stärken.